N iente loghi urlanti, ma solo tessuti pregiati e linee classiche e raffinate: è il quiet luxury, ovvero il lusso sussurrato, la nuova tendenza del 2023



Il quiet luxury ha spazzato via ogni traccia di decorativismo o esagerazione. Perché la nuova tendenza moda del 2023 ha una solo parola d'ordine: discrezione. Quiet luxury significa proprio questo: lusso silenzioso, sussurrato, fatto di contenuto e non di apparenza, che sceglie tessuti da apprezzare al tatto e non colori fluo e decorazioni chiassose.

Quiet luxury, ovvero il nuovo lusso

Dimentichiamoci l'opulenza degli anni Ottanta, i colori dopaminici delle stagioni post-pandemia, jeans a vita bassa e crop top in stile anni Duemila, le firme ben in evidenza o le eccentriche sovrapposizioni di tessuti, forme e trasparenze. Il quiet luxury segue nuove regole e ha nuove icone. Dopo anni a copiare il look delle celebrity di turno, ora la moda attinge più dal guardaroba delle serie TV del momento come Succession o delle ultime stagioni come Anatomia di uno Scandalo con Sienna Miller. L'attrice britannica, da sempre amata per il suo stile bohemian chic, nella serie veste gli abiti raffinati di Sophie Whitehouse, che predilige pezzi basici ma di qualità sartoriale, dai colori per lo più tenui a parte qualche eccezione: un cappotto color zucca, un abito svolazzante verde. Comunque impeccabili.

Gwyneth Paltrow: icona di stile

A voler essere sinceri c'è una celebrity che più delle altre rappresenta il perfetto stile quiet luxury: Gwyneth Paltrow. Le sue ultime apparizioni in tribunale per il processo per il suo incidente sugli sci confermano che è ancora una volta bravissima a intercettare i trend. Look discreti, nessun logo esibito, ma tutte mise riconosciute dalle esperte di moda: dal cappotto verde militare di The Row alla borsa e gli anfibi in cuoio di Celine, dal cardigan bianco di Goop all'austero total look di Prada. E per non parlare del quaderno degli appunti: un elegantissimo Smythson.

Un lusso che dà sicurezza

Tessuti di qualità, lavorazioni artigianali, borse che non tramontano mai come una Kelly o una Birkin di Hermès, una 2.55 di Chanel o una borsa intrecciata di Bottega Veneta, in fondo il guardaroba ideale del lusso sussurrato è fatto di oggetti e capi che hanno una storia lontana, i cosidetti articoli di lusso su cui investire. Non è un caso forse che Hermès ha registrato nel primo trimestre del 2023 una crescita del 23%.

Quiet luxury: i pezzi must dalle passerelle

Ma quali sono i marchi che al meglio incarnano la tendenza? Sicuramente The Row delle sorelle Mary-Kate e Ashley Olsen, considerate le antesignane di questa estetica, loro che hanno sempre disegnato collezioni apparentemente semplici, con una palette cromatica essenziale che gioca su poche tonalità, usando però tessuti così ricercati da alzare il prezzo del cartellino e allungare la lista d'attesa per i capi più richiesti. Ma anche alcune firme del made in Italy come Brunello Cucinelli, Loro Piana, Max Mara, Tod's, Ferragamo, aziende da sempre votate alla qualità e al senza tempo, capaci di creare un guardaroba funzionale e classico, che non conosce stagioni.

