5 ragioni per cui è essenziale stringere delle buone relazioni sul lavoro

I tuoi colleghi sono una risorsa preziosa per il tuo potenziale avanzamento di carriera, più di quanto immagini. Ma ancora più importante è la loro presenza per coltivare la tua figura professionale.

Le relazioni sul lavoro sono il primo step per un avanzamento rapido, sì, ma c’è tanto altro da dire. Cinque ragioni non sono abbastanza per farti capire che nel mondo del lavoro contano le qualifiche, ma non solo. Alla fine della fiera, ciò che rimane davvero sono i risultati e il modo in cui questi hanno impattato i tuoi colleghi e la qualità del loro lavoro.

Insomma: il rapporto con capi e collaboratori è quintessenziale non solo per la promozione, ma anche per il benessere emotivo di tutto l’ambiente lavorativo. Seguono una serie di validissimi motivi per cominciare oggi stesso a cambiare atteggiamento, o continuare sulla strada giusta.

Relazioni sul lavoro: nuove idee ogni giorno

Le persone sono una risorsa preziosa, ed ogni imprenditore lo sa. Che tu sia imprenditrice di te stessa – e allora forse già lo sai – o una dipendente sulla strada per la promozione, è importante guardarsi intorno. Le tue competenze possono essere le migliori sul campo, ma immergersi nell’ambiente è tutta un’altra storia.

Lo scambio di informazioni, prospettive, punti di vista e idee è una fonte inesauribile di risorse preziose per l’avanzamento dei lavori, e per imparare qualcosa su di te e sugli altri. Le sfide hanno un sapore diverso se sono condivise, e se sai di poter contare su un team con cui hai già avuto modo di rapportarti e sai quanto vale.

Ben lontane anche solo dal pensiero di sentirsi infastidite, ti stupirebbe sapere quante persone apprezzano il fatto che tu stia loro chiedendo un’opinione. Fa sentire utili. Se sei in difficoltà con una decisione, chiama i tuoi colleghi e confrontati con loro. Non solo: tieni i rapporti con i tuoi vecchi insegnanti, se caso, e organizza un caffè con loro per parlare delle tue nuove sfide. Oltre a ricevere dei feedback importanti su nuove opportunità, questa manovra ti permette di rinsaldare i rapporti.

Nuove opportunità di lavoro

La motivazione più banale, ma anche la più logica. Conoscere persone spalanca porte, anzi, portoni. Le occasioni si manifestano solo per coloro che sono abbastanza audaci da coglierle, è vero, e tuttavia c’è anche un’altra grande verità. Le occasioni vanno create. Conoscere persone, espandere la propria rete di contatti, è un modo saggio e lungimirante per rimanere sempre a contatto con il tessuto lavorativo. E così, eventualmente, si può scegliere. Rimanere o provare qualcosa di nuovo: i contatti ti mettono davanti a nuove sfide, o ti consentono di avanzare nella tua carriera dei sogni.

Molti lavori – e questa è una grande verità – non vengono reclamizzati o rilanciati sul web. Ci si muove spesso attraverso la rete di contatti. Se sei la donna giusta al momento giusto, avrai la tua opportunità.

Relazioni sul lavoro: un boost all’autostima

È vero che l’autostima dovrebbe essere un movimento che nasce da dentro, ma non esiste cosa più gratificante di una persona esterna che riesca a riconoscere il nostro buon operato. Continuando a mettersi in gioco e costruendo giorno dopo giorno la tua rete di contatti, migliorerai anche la tua capacità di rapportarti alle persone. Parlare con gli altri sarà sempre più facile, e sempre più costruttivo e arricchente.

Le relazioni si costruiscono e l’esperienza aiuta a rinsaldarle nel modo giusto. Imparare a relazionarsi con persone che normalmente non farebbero parte della nostra cerchia di amici, ma lavorano nel nostro ambiente, è una forma di crescita personale. E quando i risultati arrivano, l’autostima ne guadagna sempre.

Relazioni sul lavoro: un’autorità nel tuo ambito

Se le persone ti conoscono, nutrono stima per te e sanno come contattarti, lo faranno. Specialmente se sono interessate a ricevere informazioni su un determinato argomento specifico, come per esempio il tuo settore. Essere visibili e disponibili è un vantaggio immenso per te e per la tua carriera: le persone giuste sapranno dove trovarti e come.

Frequentare corsi e workshop, o eventi sociali settoriali, è il modo migliore per rimanere nella memoria delle persone che contano. Si ricorderanno di te quando c’è un lavoro adatto alle tue competenze, e lasciare un bel ricordo di aiuterà ad aggiudicartelo quando sarà il momento.

Non solo colleghi

Naturalmente, il punto principale del costruire una rete di contatti dovrebbe essere un genuino piacere nel trascorrere del tempo con le persone. Se trai piacere dallo stare con le persone, tutto il resto verrà da sé e ti aiuterà a costruire nuove dinamiche lavorative. E poi chissà.

Chissà che questi colleghi non diventino anche amici nella vita. Trascorrendo molto tempo con loro, condividendo gli stessi obiettivi nella vita, avrai forse trovato anime affini. E queste fortune sono troppo rare e preziose nella vita per lasciarsele sfuggire.