S ensuale e intenso, lo Scorpione è un segno complesso e molto intrigante. Scopriamo con quali altri segni e affine!

Fare amicizia o trovare l’anima gemella in età adulta non è sempre così semplice, anche le nostre personalità spesso diventano più radicate man mano che cresciamo e maturiamo.

Siamo più consapevoli di noi stessi e attenti ai tipi di persone di cui ci circondiamo e ai tipi che preferiremmo evitare, ma stringere relazioni durature e basate sull’amore e sull’affetto è indispensabile per tutti.

Quando si tratta di legami duraturi alcuni segni zodiacali, possono darci una mano a orientarci meglio.

Ad esempio, ti sei mai chiesta con chi va d’accordo lo Scorpione?

Un segno dalla natura complessa e molto emotiva, ma anche uno dei più perspicaci.

Scopriamo con chi va più d’accordo questo segno zodiacale.

Lo scorpione nelle relazioni

Prima di entrare nel vivo e scoprire quali sono i segni con cui lo Scorpione costruisce relazioni durature, è interessante scoprire qualcosa in più su questo segno d’acqua, governato da Plutone.

L'amicizia con questo segno dello zodiaco è fatta di esperienze intense e conversazioni profonde che mettono a nudo i sentimenti, i bisogni, le speranze e le paure più intime di una persona.

Questo segno dello zodiaco ha semplicemente un modo tutto suo per entrare in profondità nelle cose più autentiche e importanti che si trovano sotto alla superficie.

La fiducia è essenziale per questo segno; infatti, quando viene ferito, minacciato o tradito, c’è da avere molta paura!

Scopriamo ora quali sono i segni con cui lo Scorpione va più d’accordo.

Con chi va d’accordo lo Scorpione: il Capricorno

Come avrai capito, si tratta di un segno impegnativo e intenso, ci sono alcuni segni che per caratteristiche naturali, sono più affini a questo segno d’acqua.

Il capricorno è uno di questi. Entrambi i segni sono molto determinati a raggiungere e a ottenere potere e influenza. Hanno quello che serve per lavorare sodo e diventare una coppia davvero forte e duratura. L'unico intoppo è che il capricorno vuole apparire freddo e controllato, mentre i sentimenti focosi dello Scorpione possono creare qualche piccola incomprensione.

Miglior storia d’amore: Scorpione e Cancro

Due metà della stessa mela, così possiamo definire lo Scorpione e il Cancro: una delle coppie più naturali, piacevoli e ben assortiti dello zodiaco. Sono sensibili, intuitivi, anche leggermente psichici, mettono la famiglia al primo posto e non hanno problemi a scendere nelle profondità dei loro sentimenti.

Lo stile di attaccamento sincero del Cancro si adatta perfettamente alla naturale possessività dello Scorpione. Quando s’incontrano, è difficile dividerli e spesso diventano una coppia definitiva.

Con chi va d’accordo lo Scorpione: Vergine

Sia lo Scorpione sia la Vergine tendono a essere piuttosto riservati, leali e molto profondi, anche se lo Scorpione tende a voler assumere una posizione di potere. Questo però non è un punto a sfavore, la differenza può effettivamente renderli una coppia da non sottovalutare, infatti, nessun altro segno è così dedito come la Vergine al proprio amante, e quando lo Scorpione riconosce questa devozione incondizionata, crea un legame stretto e duraturo.

Con chi va d’accordo lo Scorpione: Pesci

Quello tra Scorpione e Pesci è senza dubbio il legame più armonioso che può essere creato tra due segni. Entrambi sono profondamente in contatto con la loro spiritualità, sono molto psichici e pronti per una relazione romantica e passionale.

Lo scorpione potrebbe essere frustrato dall'atmosfera passiva dei Pesci che a loro volta possono essere sopraffatti dall'intensità dello Scorpione, ma i due segni si completano: lo Scorpione può aiutare i Pesci a trasformare i sogni in azione, mentre quest’ultimo può mostrare allo Scorpione la bellezza di seguire il flusso degli eventi.

Con chi va d’accordo lo Scorpione: Toro

Due segni opposti e per questo attratti naturalmente l’uno all’altro. Quando uno Scorpione incontra un Toro percepirà di essere completo e appagato. Sono due segni profondamente sensuali; lo Scorpione è spesso travolto da ondate di emozioni che sono ben gestite e bilanciate dalla praticità del Toro.

La relazione tra i due segni può essere frizzante e molto sensuale!

Con chi non va d’accordo lo Scorpione

Abbiamo parlato fino ad ora dei segni con cui lo Scorpione va più d’accordo, ma quali sono invece i segni da cui uno Scorpione dovrebbe tersi alla larga?

Principalmente si tratta più che di vera incompatibilità, di relazioni che alla lunga potrebbero diventare eccessivamente complicate, drammatiche e faticose. Ricordiamoci sempre, infatti, che l'amore e l'amicizia sono sentimenti naturali e dovrebbero farci sentire bene e appagati.

I due segni meno compatibili con lo Scorpione sono: Leone e Acquario.

Scorpione e Leone possono fare scintille insieme, ma lo Scorpione non può accettare la troppa indipendenza del Leone e alla lunga potrebbe nascere discussioni. Entrambi i partner possano essere inflessibili e intransigenti nelle loro opinioni e scelte di vita.

Anche con il segno dell’acquario le cose possono diventare eccessivamente complicate, lo Scorpione non riesce a connettersi con l’eccesivo distacco di questo segno d’aria.

Due coppie che per durare necessitano di tanto impegno, ma se c'è l'amore tutto è possibile, o no?