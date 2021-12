Quali sono i segreti per fare innamorare un Capricorno?

I nati sotto il segno del Capricorno sono prudenti, riflessivi, riservati, farli innamorare non è semplice. Fermi e bisognosi di certezze i Capricorno vogliono relazioni chiare e ben definite che ispirino fiducia

Avere a che fare con un Capricorno significa rapportarsi con una persona diffidente, riflessiva e molto misurata. Non ci sono veri e propri segreti per fare innamorare un Capricorno se non la tenacia. Dimostrargli la propria presenza, la sincerità e essere pazienti nel sciogliere la loro corazza.

I Capricorno sono dotati di grande determinazione e ambizione, sono sempre rivolti al risultato e al successo. Ma i nati in questo segno zodiacale sono anche pazienti, riflessivi e pieni di autocontrollo. Da fuori possono sembrare un po' ostili a causa della loro introversione e riservatezza. ma sono grandi amanti. Tipetti tosti, si distinguono per il pessimismo e la sfiducia, che li portano a essere spesso freddi e diffidenti verso gli altri a primo impatto.

Ogni persona ovviamente ha un carattere proprio, che è il risultato di vissuti passati, indole, dall'educazioni e mille altri fattori. Però gli astri hanno un loro ruolo nel determinare le preferenze e le affinità. Proiettati verso vette sempre più alte, i Capricorno amano chi li fa sentire sempre in fase di corteggiamento.

Per fare innamorare un Capricorno serve la fiducia

Per fare breccia nel cuore di un diffidente Capricorno, bisogna passare per la fiducia. Dimostrarsi leali e disponibili è uno step fondamentale, i nati sotto il segno del Capricorno non amano i giochetti o le persone sfuggenti. Instaurato un clima di fiducia, tra di voi non sarà più lo stesso. Ma questo è solo il primo passo, il Capricorno ha bisogno di tempo per cominciare una relazione.

Essendo persone molto meticolose e perfezioniste, a volte hanno degli schemi mentali rigidi e un'organizzazione propria. Se non vi attenete ai loro tempi non riuscirete mai a entrare tra le loro grazie. Ma soprattutto, sono troppo impegnati a fare successo per perdere tempo, hanno bisogno di sapere che la relazione che stanno costruendo darà i propri frutti. Vogliono impegno e serietà, non flirt frivoli o avventure brevi. Devono sentire di poteri fidare e vedere un obiettivo finale.

Un amore pantofolaio

Sempre occupati a pensare ai risultati personali e professionali, difficilmente i Capricorno intraprendono attività "disinteressate". Non si buttano in qualcosa giusto per fare, né spendono energie in attività senza tornaconto. Non sono avari o egoisti, ma hanno bisogno di vedere una progettualità e una finalità in ogni loro gesto. Anche nel (poco) tempo libero.

Questo li rende dei pantofolai poco propensi a uscire se non per utilità. Infatti, le persone del Capricorno vengono spesso considerate solitarie e incapaci di godere dei piaceri della vita. Questo non è del tutto vero, hanno buon gusto senso estetico, ma il più delle volte, vogliono godere di questi sfizi in solitudine, senza perdere tempo, con risolutezza.

Comunica con il tuo partner Capricorno

Sono persone di natura diffidente e molto determinate. Questo a volte rende i Capricorno poco propensi all'ascolto dei bisogni e dei desideri del proprio partner. In questi casi la cosa migliore da fare è comunicare. Infatti il Capricorno ama vedere davanti a sé persone decise, coraggiose che sanno tenergli testa e soprattutto che parlano chiaro.

Discutere di temi scomodi ispira un senso di fiducia nel Capricorno che ottiene la prova della sincerità del proprio partner. Inoltre, il suo bisogno di ottenere risultati positivi lo spingerà a impegnarsi per avere successo nella relazione. La sensazione di avere dei compiti da eseguire o degli obiettivi da raggiungere per guadagnare l'amore della propria metà è un piacere per i Capricorno.

La comunicazione è in realtà essenziale in tutte le relazioni, con ogni partner, non solo per fare innamorare un Capricorno. Non permettete mai che i vostri bisogni e sentimenti vengano schiacciati.

Evita le sorprese

Ricordiamoci che il Capricorno è un segno di Terra che odia fortemente gli imprevisti e tutte le situazioni che non è in grado di controllare. Vive di schemi precisi e pianificazioni meticolose, spesso basate su criteri molti soggettivi. Fare sorprese al Capricorno significa farlo arrabbiare.

Purtroppo i nati sotto il segno del Capricorno spesso sono persone rigide e poco propense a cambiare i propri piani per gli altri, specie se con pochissimo preavviso. Minare la loro sicurezza con sorprese, improvvisate o idee dell'ultimo minuto è un guaio. Diciamo che non sono il segno zodiacale più spontaneo.

Ovviamente non c'è una ricetta con tutti gli ingredienti e i segreti per fare innamorare un Capricorno. Il consiglio che possiamo darvi, che vale per in generale prescindere dai segni zodiacali, è di imparare a conoscere la persona senza fretta. Se avete preso una cotta, evitate di idealizzare il vostro flirt e di ricoprirlo di aspettative, ma soprattutto non date per scontato che vi basti conoscere il suo segno zodiacale per capire la complessità del suo carattere.