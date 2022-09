Come sentirsi belle a 50 anni prendendo esempio dalle star

G wyneth Paltrow si appresta a spegnere 50 candeline il prossimo 27 Settembre e rivela il segreto della sua bellezza senza tempo: una beauty-routine meticolosa e costante. E la libertà de vivere make up free

C'è poco da dire: le star over-fifty oggi fanno più tendenza che mai. Le passerelle delle fashion week sono invase da quelle che un tempo erano le top model e che ora si "mischiano" consapevolmente alle giovani generazioni certe di un confronto alla pari. Sì, perché le 50enni appaiono più felici, realizzate, dinamiche e attraenti ora, in quella che un tempo era considerata "la mezza età", di quanto non fossero nei loro vent'anni.

Una beauty-routine meticolosa

E a confermarlo sono moltissime celebrity come ad esempio Gwyneth Paltrow, prontissima a festeggiare i 50 anni il prossimo 27 di settembre, che rivela sui social il segreto della sua bellezza senza tempo. E non si tratta di diete ferree o sedute stressanti in palestra (anche se certamente non mancano nella vita dell'attrice di Sliding doors e Iron Man) ma una beauty-routine meticolosa e costante, e la libertà di uscire make up free tutti i giorni della settimana: «Nei giorni normali e per andare in ufficio in genere non indosso il trucco, preferisco puntare su un viso radioso e ben idratato».

Invecchiare sì, ma bene

E sa a rivelarlo, direttamente da uno dei suoi ormai mitici tutorial di bellezza, è la beauty guro hollywoodiana, forse è il caso di crederci. Quali sono quindi i "trick" per una pelle matura nella nuova golden age? Certo il tempo che passa lascia i segni sul viso. Ma le soluzioni per rallentare il processo di invecchiamento ci sono, e sempre più mirate. Niente facce di gomma perché a fare tendenza è il well aging: è corretto prendersi cura della pelle, ma senza cercare di dimostrare 20 anni di meno. Insomma, invecchiare sì, ma bene.

Shutterstock 1 di 13 - Cameron Diaz Ipa 2 di 13 - Naomi Watts Getty Images 3 di 13 - Jennifer Lopez Getty Images 4 di 13 - Nicole Kidman Ipa 5 di 13 - Helena Christensen Getty Images 6 di 13 - Jennifer Aniston Getty Images 7 di 13 - Toni Collette Getty Images 8 di 13 - Thandiwe Newton Photo credit should read CHRIS DELMAS/AFP/Getty Images 9 di 13 - Jennifer Garner Getty Images 10 di 13 - Sofia Vergara Getty Images 11 di 13 - Tracee Ellis Ross Getty Images 12 di 13 - Monica Bellucci Getty Images 13 di 13 - Alessia Marcuzzi

I "trucchi" di Gwyneth Paltrow

La skincare quotidiana inizia per l'ex diva di Hollywood, con una noce di gel esfoliante passato con lievi movimenti circolari su tutto il viso precedentemente bagnato. Dopo il risciacquo la Paltrow passa con un dischetto di cotone il tonico a base di acidi di fiori e quindi il siero alla vitamina C che non dimentica di picchiettare anche sotto il mento e su tutto il collo. A questo punto è il momento del contorno-occhi: un prodotto specifico che aiuta a ridurre le occhiaie e le borse sotto gli occhi, seguito dalla crema viso, da applicare sempre anche sul collo con gesti soft. A voi la decisione finale: preferite uscire "nude" oppure gradite l'aggiunta di pennellate di colore?

Le rughe? Segni di vita

«Le rughe non fanno più paura alla nostra età», scherza l'attrice australiana Naomi Watts, «sono segni di vita». Di solito a preoccupare è infatti più lo svuotamento dell’ovale che i "solchi" che inevitabilmente lascia il trascorrere del tempo. Con la menopausa le cellule responsabili del tessuto connettivo, fondamentali per mantenere tonica la pelle, iniziano a perdere la loro funzione, la densità cellulare diminuisce e così elasticità e compattezza». La star di Shakespeare in love racconta che per compensare il calo ormonale fisiologico aggiunge allo yogurt un cucchiaio di un mix di semi di soia, chia e canapa.

Un massaggio al mese e il sorriso

Basta poco, dice Nicole Kidman (storicamente pentita del botox), per mantenere un aspetto giovane e salutare: un massaggio al mese ma che agisca su tutta la muscolatura del viso risollevando soprattutto gli zigomi con l'utilizzo di un mix di oli (oliva, avocado, noce di macadamia e semi di canapa) che contribuiscano a drenare i tessuti e a tonificarli. «E poi un sorriso, per eliminare dal viso quell’aria triste e spenta» sottolinea l'attrice a Women's Health. L'effetto glow degli ultimi red carpet è invece garantito dall’acido glicolico: «Dopo i 50 anni, il turn over cellulare rallenta e le cellule morte fanno fatica a staccarsi e quindi ad essere sostituite da quelle fresche. Così la pelle risulta opaca. L’acido glicolico, che è un estratto dalla canna da zucchero, agisce da peeling. Una meraviglia».

Make up a 50 anni: less is more

Questa è la regola base per un make up over "anta" in generale, che va alleggerito al massimo: lo scopo è sfoggiare un aspetto radioso senza strafare. Indispensabile un uso sapiente di creme colorate, fondotinta, correttori (da preferite quelli liquidi piuttosto che gli stick perché questo tipo di texture evita di seccare troppo la pelle e segnare le rughe) e pennelli o spugnette. Se scegliete di puntare sullo sguardo sappiate che non può mancare una buona dose di mascara e sopracciglia folte ma ben definite, nel caso preferiate che l'attenzione sia rivolta alla bocca vi basterà utilizzare una matita labbra color rosa crema per dare definizione al contorno e applicare successivamente un rossetto dello stesso colore per dare pienezza all'interno.