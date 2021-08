S empre insieme, sempre unite ma... quali sono le sfide che dimostrano che l'amicizia è vera? È vero che ne esistono tantissime, ma ce ne sono alcune che legano due persone in modo davvero unico e indissolubile

Riempire i vuoti o trovarsi e starsi accanto per sempre? Per rispondere a questa domanda bisogna conoscere le sfide che dimostrano che l'amicizia è vera e che ognuna di noi prova almeno una volta nella vita.

Nel corso della nostra esistenza, infatti, stringiamo tantissimi legami. Alcuni sono duraturi ma vuoti, altri sono lunghi e pieni, altri ancora sono brevi ma talmente intensi da lasciare il segno.

Pochi, però, durano davvero per sempre e, generalmente, sono quelli che sono riusciti a superare le prove che vi elenchiamo di seguito: da quelle belle a quelle un po' più tristi, ecco una serie di situazioni che stabiliscono se un'amicizia è vera e se la persona che avete accanto starà con voi in qualsiasi situazione.

Stare insieme senza fare nulla di speciale

Avete presente quella sensazione fastidiosa, quel senso di obbligo nel dover per forza fare qualcosa con un'amica per intrattenerla? Ecco, mettetela da parte: una delle sfide che dimostrano che l'amicizia è vera è il non annoiarsi anche se non si sta facendo niente di speciale.

Un'amica vera, infatti, non ha bisogno che si faccia granché: le basta la tua compagnia e qualsiasi angolo di mondo per essere felice e per apprezzare ogni momento.

Litigare

Sì, è proprio così: tra le sfide che dimostrano che l'amicizia è vera ci sono anche i litigi e le incomprensioni. Esattamente come succede nelle relazioni amorose, litigare in modo più o meno acceso permette di lasciar andare diverse emozioni represse, dalla rabbia alla delusione.

Un'amica vera può deluderti, può farti innervosire, può addirittura farti scappare qualche frase un po' altisonante. Il segreto, però, sta nel "dopo": una volta appianate le divergenze, la relazione sarà non solo più matura, ma anche più completa. E sui motivi del litigio si finisce per riderci su.

Comunicare in maniera semplice

Ci sono amicizie che, purtroppo, non sono semplici. Ciò dimostra che, in qualche modo, non sono vere. Cosa intendiamo dire? Semplice, che se avete intorno delle persone con cui dovete comunicare in maniera troppo articolata, soppesando ogni parola, quelle non sono (o non sono ancora) vere amiche.

Occhio, nella fase iniziale di un legame è ovvio stare più attenti a ciò che si dice ma di base una delle sfide che dimostrano che l'amicizia è vera sta proprio nel doversi preoccupare troppo delle parole. Essere schiette, oneste e dirette è apprezzabile e chi vi ama dovrebbe saperlo.

Una comunicazione semplice è uno scambio che non necessita di grandi spiegazioni. Uno scambio che accoglie frasi come ho bisogno di stare sola, per ora non posso o similari senza che scatti un'offesa.

In più, è qualcosa che permette di recuperare subito la situazione se l'amica in questione sembra starsi allontando.

Starsi accanto nei momenti più belli

Può sembrare assurdo, ma non tutte le persone che riteniamo amiche riescono a starci accanto nei momenti belli. Anzi, diciamo pure che il fatto che nei momenti migliori tutti ci vogliano bene è assolutamente un mito da sfatare.

Infatti, alcune persone scompaiono proprio quando conseguiamo alcuni traguardi (la laurea, una promozione sul lavoro), quando siamo in odore di matrimonio o in gravidanza. I momenti belli, infatti, sono momenti davvero impegnativi.

La quantità di emozioni che si affrontano è tanta e non tutte le amiche sono in grado di gestirle. Chi rimane, chi riesce persino a organizzare cose bellissime e a supportare, si dimostra un'amica preziosa e leale.

Affrontare un momento difficile

Così come gli eventi belli, anche le situazioni difficili sono un grande banco di prova per un'amicizia. Relazioni sentimentali che finiscono o, ancor peggio, lutti e malattie, rivelano immediatamente chi è davvero pronto a stare al nostro fianco, chi si preoccupa per noi e chi, invece, vorrebbe solo controllarci.

Non occorre rimanerci male se alcune amiche prendono le distanze: non si tratta di persone insensibili, solo di persone che non hanno ancora raggiunto un giusto livello di maturità e che non si sentono legate abbastanza da essere dei veri sostegni.

I momenti brutti ci rivelano chi è un'amica vera. E ci ricordano che dovremmo sempre ringraziare coloro che danno il massimo per noi.

Viaggiare insieme

Infine, tra le sfide che dimostrano che l'amicizia è vera c'è il viaggio. Ritrovarsi insieme a una o più amiche in un contesto diverso, lontano, vivendo a stretto contatto, mostra comportamenti e sfaccettature della personalità che non si possono individuare in altri contesti.

Condividere gli spazi personali e confrontare le abitudini è molto più complesso di quanto sembri e sono tante le amicizie che, dopo una settimana di vicinanza continuativa giorno e notte, si allentano un po'.

Se invece un viaggio va bene, non si creano grosse tensioni e ci si riscopre felici e complici al punto da pensare già alla prossima meta, potete giurarci: avete trovato un'amica vera e perfetta, una partner in crime che starà al vostro fianco per il resto della vita.