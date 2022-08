Spiagge francesi: le più belle dove fare tuffi mozzafiato

V oglia di mare? Le più belle spiagge francesi in cui fare subito un tuffo

Selvagge, ma anche glamour e spettacolari: sono le spiagge francesi, un tesoro da scoprire per regalarsi lunghe passeggiate e tuffi mozzafiato. La costa della Francia regala tante meraviglie adatte a tutte le esigenze con borghi che si affacciano sul mare, locali tipici in cui scoprire la gastronomia francese e hotel che regala un’atmosfera speciale.

Il litorale di 3.500 chilometri è uno spettacolo imperdibile in cui si alternano spiagge solitarie, in cui dimenticare il cellulare e rilassarsi completamente, e lidi in cui vivere la vita glamour, ma anche arenili in cui praticare qualsiasi tipo di sport o trascorrere del tempo con la famiglia. Pronta per partire alla volta della Francia? Scopriamo le spiagge francesi più belle per un’estate très chic!

Les Sablettes Beach

A Mentone si trova una fra le spiagge più belle della Francia. Quello di Les Sablettes Beach è un arenile suggestivo con sabbia bianchissima e uno scenario mozzafiato. Accanto alla natura non mancano locali alla moda, stabilimenti balneari e luoghi di design super raffinati. Buona cucina, scenari da cartolina, sole e mare rendono questa spiaggia una meraviglia, l’ideale per un viaggio da sogno alla scoperta delle coste francesi.

Spiaggia di Pampelonne

Situata sulla Costa Azzurra, la spiaggia di Pampelonne dista pochi chilometri da Saint-Tropez con cui condivide l’atmosfera magica. Considerata fra i lidi più belli della zona, questa lingua di sabbia dorata è lunga sei chilometri e parte da Cap du Pinet, arrivando sino a Bonne terrasse. L’arenile è spazioso e ampio con numerosi locali in cui sorseggiare un aperitivo dopo aver fatto un tuffo nelle acque cristalline.

Spiaggia di La Baule-Escoublac

Affascinante e very chic, la spiaggia di La Baule-Escoublac è celebre per il suo arenile: ben nove chilometri che lo rendono fra i più lunghi d’Europa. La spiaggia si trova nella splendida Bretagna del sud, nel cuore della Loira atlantica, e regala uno scenario spettacolare. Il lungomare è un trionfo di glamour, con affascinanti ville e hotel di lusso.

Spiaggia dell'Espiguette di Montpellier

In ceca di un paradiso naturale e selvaggio? La spiaggia dell'Espiguette di Montpellier è un tesoro incontaminato. Dista quaranta km da Montpellier e si estende lungo il Mediterraneo per tre chilometri, fra vegetazione lussureggiante e angoli da fotografare. Un posto magico in cui rifugiarsi per trovare una tregua dallo stress e tranquillità, fra boschetti e dune in cui rilassarsi. Lungo il percorso escursionistico potrai assaporare qualche delizia, fra ristorantini e chioschi.

Spiaggia di Deauville

A un’ora da Parigi si trova la spiaggia (anzi “le spiagge”) di Deauville. Un angolo di Francia soprannominato “riviera di Parigi”. L’area ha un’estensione di due km con un panorama mozzafiato e un’ambientazione che sembra trasportare lo spettatore in un’altra epoca. L’arenile, pulitissimo e dorato, è bagnato da un mare turchese in cui regalarsi un lungo bagno.

Spiaggia di Saint Guirec Ploumanach

Sulla costa della Bretagna si nasconde un piccolo gioiello: si tratta della spiaggia di Saint Guirec Ploumanach. Una straordinaria insenatura caratterizzata da scogliere di granito rosa a picco sul mare. Un vero e proprio gioiello in cui regalarsi una cena romantica in uno dei tanti ristorantini tipici e divertirsi con la famiglia grazie ai miniclub.

Spiaggia di Tréompan

Sofficissima sabbia bianca e le acque pure dell’Oceano: siamo nella spiaggia di Tréompan, in Bretagna. Una meta turistica amatissima in cui staccare dai social, immergersi nella natura e lasciarsi conquistare dalla bellezza del panorama. L’arenile è caratterizzato dalla presenza di arbusti caratteristici, mentre dall’acqua affiorano dei particolari promontori verdi.

Grande spiaggia Les Sables d'Olonne

Apprezzata da sportivi e famiglie, la grande spiaggia di Les Sables d’Olonne offre tutto ciò che serve per un soggiorno fatto di relax e natura incontaminata. L’arenile si trova in una baia a forma di mezzaluna e si può ammirare percorrendo tutta la promenade Georges Clemenceau. L’ideale sarebbe fare una sosta fra i locali e fermarsi ad apprezzare il paesaggio. Qui le attività da svolgere non mancano, fra windsurf e miniclub per i bambini.

Spiaggia Sanary sur Mer

Fra le spiagge più belle della Provenza c’è quella di Sanary sur Mer che si incontra lungo la costa verso Bandol. Una distesa infinita di sabbia in cui divertirsi con tutta la famiglia e immergersi nelle acque che diventano mano mano sempre più profonde e di un blu intenso.

Spiaggia di Veillat

Vicinissima alla città di Saint-Raphaël, la spiaggia di Veillat si trova in Provenza. Famosissima e molto frequentata, è una spiaggia attrezzata fornita di numerosi servizi, a poca distanza, non a caso, si possono trovare dei locali e un casinò. La spiaggia offre tutto il necessario per divertirsi e trascorrere una romantica vacanza, mentre per chi volesse scoprire Saint-Tropez basterà imbarcarsi sulle barchette caratteristiche.