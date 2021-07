10 star che sono tornate indietro dopo la chirurgia estetica (e non la rifarebbero)

A nche le star a volte si pentono. Soprattutto quando si tratta di piccoli e grandi interventi di chirurgia estetica, fatti con convinzione ma che con altrettanta sicurezza si vogliono eliminare. Per non tornare più indietro. Ecco alcuni esempi.

Quando si parla di chirurgia estetica e di ritocchi più o meno evidenti al proprio viso e/o corpo, esistono diverse scuole di pensiero, due in particolare: i favorevoli e i contrari. Coloro che ne fanno uso o che comunque non escludono che la useranno in futuro e chi, invece, preferisce essere 100% naturale. Lasciando che il tempo passi portandosi dietro esperienze e segni di vita, sia dentro che fuori. Ma nono solo. Perché c’è anche chi, pur avendo fatto uso in modo convinto della chirurgia, ha poi fatto marcia indietro, preferendo tornare a una condizione più simile a quella di partenza (o almeno provandoci).

Tra questi ci sono anche le star o vip che dir si voglia. Persone costantemente sotto i riflettori che, forse per un’insicurezza momentanea, per “moda” o per la pressione di essere “sempre perfette”, si sono lasciate prendere la mano. Arrivando a non riconoscersi più e a pentirsi di quanto fatto. Desiderando di ritornare indietro al loro aspetto originario. Ecco, allora, chi sono le star che sono tornate sui loro passi dopo aver subito uno o più ritocchi di chirurgia estetica e che non li rifarebbero mai.

Gisele Bündchen

Segni particolari bellissima. Gisele Bündchen super modella brasiliana ed ex Angelo di Victoria’s Secret, sembra il ritratto perfetto della naturalezza. Bionda, dall’aria sempre fresca nonostante il passare degli anni. E quel sorriso incantevole di chi ama la vita e se stessa. Ma forse non è stato sempre così. Anche lei, infatti, come tante altre, nel corso degli anni ha fatto ricorso a piccoli ritocchi di chirurgia estetica.

Al naso, con un intervento di rinoplastica e al seno. Proprio di quest’ultimo la stessa modella ha affermato di essersene pentita subito. E di averlo fatto in un momento di insicurezza dopo l’allattamento dei figli. Come lei stessa ha scritto nella sua biografia Lessons, My Path To A Meaningful Life “Per il primo anno ho indossato abiti larghi perché mi sentivo a disagio.”. Desiderando, quindi, di tornare come prima, bellissima e naturale, ma con solo un po’ più di sicurezza.

Courtney Cox

Ve la ricorderete sicuramente nel ruolo di Monica in una delle sitcom più divertenti che siano mai andate in onda, “Friends”. Una bellezza vera, dagli occhi azzurri e magnetici, che come tante, però, ha ceduto con convinzione (almeno all’inizio) alle lusinghe della chirurgia estetica. E in particolare alle iniezioni di filler al viso.

Salvo poi pentirsene. Non subito, ovviamente, ma quando ha iniziato a non riconoscere più l’immagine di sé allo specchio, decidendo con altrettanta convinzione di lasciar dissolvere l’effetto degli interventi. Per ritornare il più possibile a uno stato di naturalezza e di sua personale riconoscibilità.

Melanie Griffith

L’attrice statunitense Melanie Griffith, interprete di tantissimi film tra cui l’indimenticabile “Una donna in carriera”, per cui venne nominata agli Oscar come miglior attrice protagonista, è una delle star che hanno volutamente e convintamente fatto ricorso alla chirurgia estetica, arrivando a esagerare. Il tutto per sentirsi più felice e sicura di sé.

Questo fino a quando le persone che aveva intorno non l’hanno fermata, facendole rendere conto che tutti questi interventi, in realtà, stavano avendo l’effetto opposto. Procurandole solo maggior insicurezza e dolore. Per questo la stessa attrice ha deciso di fermarsi e di tornare indietro, rivolgendosi a uno specialista per provare a riportare il suo aspetto alla sua “forma” originaria. Donandole, quindi, una nuova e ritrovata felicità.

Cameron Diaz

Dello stesso avviso è stata l’attrice Cameron Diaz. Un’esplosione di bellezza e ironia, che ha incantato per anni il suo pubblico grazie al suo talento, alla spontaneità e al suo aspetto sempre fresco e naturale. Con l’avanzare del tempo, però, anche la Diaz ha fatto ricorso alla chirurgia estetica, modificando i tratti del suo volto con il botox.

Fino ad arrivare a non riconoscersi più, trovando addirittura strano il suo aspetto. E facendo nascere in lei il desiderio di tornare indietro. Preferendo i segni del tempo e il suo viso al naturale piuttosto che un’immagine che non le appartiene e che non le assomiglia.

Nicole Kidman

Un dietrofront che ha interessato anche l’attrice Nicole Kidman. Pelle diafana, algida e dall’aspetto etereo, ci ha lasciato senza fiato in moltissimi dei sui film. Non solo per il grandissimo talento ma anche per la sua bellezza d’altri tempi, delicata e unica. Un’immagine che, come afferma lei stessa, ha modificato con il botox, arrivando quasi a non riuscire più a muovere la faccia.

E che col tempo, le ha fatto nascere la voglia di tornare come prima. Imparando ad accettare i cambiamenti del tempo e tornando pienamente padrona di sé e delle espressioni del suo volto.

Victoria Beckham

Stilista, cantante, imprenditrice, modella. Qualcuno se la ricorderà con il suo pseudonimo Posh Spice altri semplicemente con il suo vero nome Victoria Beckham. Una donna dall’eleganza innata, che come altre, in età più giovane, ha ceduto alla chirurgia estetica salvo poi pentirsene col tempo.

In particolare, Victoria, si è sottoposta a un intervento al seno nel 1999, quando era giovanissima, aumentando il suo decolleté di qualche taglia. Arrivando poi, dieci anni dopo, alla decisione di eliminare le protesi e tornare a un aspetto che si avvicinasse maggiormente alla sua nuova idea di bellezza e naturalezza.

Charlotte Crosby

Stessa cosa è successo a Charlotte Crosby che non solo si è pentita di aver ritoccato con la chirurgia estetica il su seno, ma proprio durante il suo show televisivo “The Charlotte Show” ha reso noto al pubblico e mostrato quanto sia complicato il percorso per tornare indietro.

Documentando i passaggi dell’intervento per ripristinare il suo seno così com’era. Una doppia presa di coscienza, quindi, verso una più completa accettazione personale (che nel suo caso è stata anche spinta da una serie di problemi di salute legate alle protesi).

Kim Kardashian

Nonostante si possa considerare come un’abitudinaria del ritocchino ben fatto (più o meno dichiarati), tra cui la rinoplastica, filler alle labbra o il botox su fronte e zigomi, la famosissima Kim Kardashian ha ammesso di aver iniziato troppo presto e di aver un po’ esagerato.

In particolare con il filler alle labbra e con il botox, con cui a soli 30 anni si fece spianare le rughe durante un reality show. Un intervento di cui non aveva bisogno e anche piuttosto doloroso. Che, come da lei dichiarato, poteva essere evitato in favore di altri modi meno invasivi. Non un pentimento vero e proprio, forse, ma di certo una presa di coscienza maggiore sugli interventi a cui si è sottoposta. E che, quindi, non rifarebbe.

Francesca Neri

E arrivando al nostro Paese, non mancano le star nostrane che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica per poi tornare indietro alla loro naturale e straordinaria bellezza. Come nel caso di Francesca Neri, splendida attrice italiana che ha ammesso di aver ricorso alla chirurgia estetica rimpolpando le labbra quando era più giovane.

Salvo poi pentirsene e sottoporsi alla rimozione del silicone usato per l’intervento. Un doloro immenso che, però, l’ha riportata ad essere come è sempre stata, naturale e bellissima.

Arisa

Cosa accaduta anche alla cantante Arisa che ha raccontato di essersi sottoposta in passato a un piccolo intervento alle labbra, cedendo al bisturi e alla chirurgia. L’obiettivo? Renderle più carnose. Un ritocco di cui, però, si è pentita e che non rifarebbe mai.

Non perché lo ritenga sbagliato, ma perché ogni intervento grande o piccolo che sia sul proprio corpo, deve essere supportato da uno stimolo interiore, forte e reale. E mai da ciò che pensano o dal gradimento degli altri.

Ovviamente la lista delle vip che si sono sottoposte a interventi di chirurgia estetica per poi ripensarci e tornare sui propri passi, è molto più lunga. E questo dimostra (forse) un cambiamento di rotta verso il ritorno alla naturalezza che fa ben sperare. In modo particolare quando la chirurgia è associata alla poca sicurezza in se stesse. Poiché dimostra una tendenza maggiore all’accettazione di sé e a una consapevolezza interiore più ampia di ciò che si è che fa stare bene.