P rossima destinazione? Texas! Dove i camperos sono imperativi. In questo manuale di stile pronto all'uso ti insegnamo a indossare stivali e stivaletti texani di giorno e di sera, servendoci di 5 look street style che sono pura fonte di ispirazione. Non ti resta che testarti nello styling!

Bentornata primavera! Ma attenzione a mettere via gli stivali texani durante il cambio stagione: lo street style ne ha fatto il must-have del guardaroba femminile anche per i look che sfoggeremo nelle belle giornate che già ci attendono. Via i collant, via i calzettoni: li indosseremo a gambe nude (se ce la sentiamo, ça va sans dire) sotto le gonne, oppure sotto i jeans e gli abiti lunghi. La scena è tutta loro, che si scelga un grande classico di colore nero o una versione luminosissima dalla texture effetto-metallizzato. Scopri subito come portarli facendo fede alle migliori tendenze moda primavera 2023.

Stivali texani: textures metalliche e look colour blocking

Se i colori classici - nero, bianco, beige e cioccolato - non fanno per te, punta sulle textures metalliche. C'è più gusto (e glamour!) a indossare gli stivali texani dorati: saranno loro il punto luce del tuo look. Quanto allo styling, le it-girls di street style optano per la strada del colour blocking, giocando con l'accostamento cromatico del giallo con la nuance borgogna. Le opzioni sono due: numero #1, maglia gialla a maniche lunghe e con colletto stondato, abbinata a un abito-tunica a fascia; numero #2, minigonna effetto-pelle con bomber jacket en pendant. Sotto la giacca, un maglioncino a collo alto di colore giallo, adatto per le serate primaverili e da sostituire con una T-shirt o una camicia quando il caldo farà definitivamente capolinea.

Courtesy Launchmetrics

Risultato bon ton, con stivali texani e gonna plissè

Conosci un capo del guardaroba femminile più bon ton della gonna a pieghe? Il plissè è romantico e sognante, e al suo incontro con gli stivali texani offre un risultato davvero inaspettato. Il look che ti proponiamo arriva dallo street style avvistato a Londra, dove l'abbinamento cromatico punta sul color cammello e il bianco panna. Gli stavaletti texani con fibbie metalliche richiamano la tonalità della giacca scamosciata. Sotto braccio invece, una borsa iconica: la Baguette di Fendi tempestata di paillettes!

Courtesy Launchmetrics

Country chic, con texani e abito trasparente per i look da sera

Chi ha detto che sotto un abito lungo da sera, a dir poco sensuale grazie al suo sofisticato effetto vedo-non-vedo, debbano per forza esserci le décolletées con tacco a spillo? Questo look street style sfida ogni concetto preimpostato, esortandoci a osare come farebbe una vera cowgirl! Ovvero, scegliendo gli stivali texani. Il segreto per un risultato impeccabile è optare per un abbinamento tono su tono. Come puoi notare, gli stivali non rubano la scena all'abito (e viceversa). Inoltre, questi sono proprio i camperos a punta che potrai indossare anche sotto gonne a tubino e miniskirts.

Courtesy Launchmetrics

Il look da ufficio: stivali texani, denim e giacca a quadri

Texani sì, anche in ufficio! Se il dress code del tuo ambiente da lavoro non è troppo formale e non ti impone tailleur e classiche scarpe stringate tutti i giorni, concediti il piacere di portare i camperos al lavoro con te. Come li scegliamo? Classici che più classici non si può. Cioé neri e con l'immancabile tacco a banana. Li abbiniamo proprio come street style suggerisce: pantaloni in denim color indigo e dal taglio a palazzo, camicia di jeans di una tonalità più chiara e un bel blazer a quadri. Il look perfetto per portare alla massima espressione le tendenze moda primavera 2023 anche in chiave daily.

Courtesy Launchmetrics

Minigonna di jeans e stivali texani, la combo a prova di millennials

Regola numero #1 della minigonna in primavera: via i collant. Ormai è tempo e, se te la senti, procedi pure senza se e senza ma. La guida al look moda primavera 2023 giunge a noi dallo street style, stavolta quello di Milano. Gli stivali texani neri con taglio western sono stati proposti sotto una minigonna di jeans e con maglia dolcevita a maniche lunghe dall'effetto perlato (e con logo Diesel dall'effetto cut-out). Per noi il look funziona in fatto di coolness in stile millennial, ma ti proponiamo anche qualche suggerimento per sentirlo più tuo. Scegli una gonna in denim a vita alta e che arriva al ginocchio (se il taglio mini non fa per te), poi sostituisci la maglia dolcevita con una camicia leggermente oversize da inserire sapientemente all'interno della gonna. La coolness resta, con una aggiunta di sofisticatezza in più!