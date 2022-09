G li stilisti portano in passerella colori accesi come il giallo, il rosso, il verde, l'arancione, turchese e fucsia. Ecco le tendenze emerse dalle sfilate: tutte le anticipazioni per la primavera estate 2023

Sfilate a colori

La prossima stagione primaverile (e anche quella estiva) vedrà protagonista l'arcobaleno. Le ultime passerelle, di New York, Londra e Milano sono dipinte di giallo, verde, azzurro, rosa, arancione, rosso e viola: gli stilisti, dopo il lungo periodo "buio" degli ultimi due anni, si sono sbizzarriti giocando con tutte le nuance più accese e vitaminiche in grado di portare allegria, non solo per le strade, ma anche nei nostri armadi. Insomma, la parola d'ordine per le tendenze della prossima bella stagione è "color block"!

Tendenze color block dalle sfilate

Guarda le foto delle sfilate di New York, Londra e Milano:

Come indossare i colori

E allora prepariamoci a dare un taglio a tutte le tonalità neutre e a puntare su indispensabili pezzi colorati per il nostro guardaroba: che ne dite di un'ampia gonna color corallo? E di un pull lime? Un miniabito color ciclamino è perfetto per caricarsi di energie positive in vista delle belle giornate: possiamo sdrammatizzarlo con un giubbino di jeans e un paio di sneakers a contrasto (ma sempre in technicolor, mi raccomando). Infine un pantalone classico, a sigaretta, verde Irlanda abbinato a una camicia rossa è la scelta più "brillante" per un aperitivo all'aperto quando le giornate incominciano ad allungarsi.

I benefici dei colori sulla psiche

Scommettiamo che avete già voglia di shopping. Dopotutto la cromoterapia è una tecnica terapeutica molto antica che si basa sui benefici dei colori sulla psiche. Potremmo già cominciare, che ne dite? Ritrovare la serenità indossando un capo colorato potrebbe rivelarsi la soluzione migliore a molti dei nostri momenti-no. Quante volte ci è capitato di aprire l'armadio e vedere solo una macchia scura? È vero che il nero è sempre molto fashion, super-elegante (e snellisce), ma ci sono giorni in cui un tocco di colore può esserci d’aiuto per ritrovare il buonumore.

Proviamo allora a seguire i concetti base della cromoterapia e indossiamo il rosso perché rappresenta la vitalità, l'arancione l'allegria, il giallo la spensieratezza, il verde l'armonia, il blu la libertà e il viola potere.

Benvenuto colour power!