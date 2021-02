10 film che raccontano l’empowerment femminile (e dove vederli)

R accontano storie di donne e l’empowerment femminile come nessuno aveva mai fatto prima: 10 film da vedere subito.

Sono tanti i film che raccontano l'empowerment femminile e che le piattaforme di streaming, da Amazone Prime Video a Netflix sino a Disney +, hanno deciso di rendere disponibili per i loro abbonati. Sono storie molto diverse fra loro, che mostrano donne in perenne lotta contro il mondo, che superano le barriere imposte dalla società, combattono per ciò in cui credono e ci svelano il grande potere che è nascosto in ognuna di noi.

In principio fu Rossella O'Hara, decisa a non aspettare un uomo per essere salvata, poi sarebbero arrivate le altre, da Mulan, principessa guerriera che ci insegna a trovare la forza dentro di noi, sino a Enola Holmes, la sorella – super strong – di Sherlock.

Enola Holmes

La sorella minore del più famoso Sherlock Holmes è l’eroina femminista che tutte vorremmo essere. Il film, ambientato nella seconda metà dell’Ottocento, racconta la ricerca da parte di Enola della madre scomparsa, ma è soprattutto il percorso di crescita di un personaggio unico. Giovanissima e determinata, Enola Holmes non cerca rifugio o l’aiuto di un uomo, anzi, non ne ha bisogno. La sua avventura per le strade di Londra è la prova dell’empowerment femminile e una delle pellicole più avvincenti di Netflix.

Voglio una vita a forma di me

La storia è quella di una ragazza che si batte contro gli stereotipi, facendo i conti con una madre (Jennifer Aniston) che è il simbolo dei concorsi di bellezza. Voglio una vita forma di me è il racconto di una lotta per la body positive e il ritratto di una protagonista femminile che ci insegna ad amare noi stesse, sempre e comunque.

Via col vento

Via col vento è un film rivoluzionario e femminista sotto tanti aspetti. In passato infatti le donne venivano raccontate solo come figure marginali in attesa degli uomini al fronte. Rossella invece non rimane immobile, non attende che qualcuno arrivi ad aiutarla e fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi, anche andando contro alle credenze dell’epoca. Alcuni personaggi sono forse un po’ stereotipati, ma il ritratto generale è quello di donne che non si arrendono e lottano sino alla fine. Perché, come dice Rossella: “Domani è un altro giorno”.

Ragazze interrotte

Winona Ryder e Angelina Jolie sono le protagoniste di un film cult. Stiamo parlando di Ragazze interrotte, pellicola che racconta la storia di Susanna, una ragazza che viene inviata in un istituto per cure psichiatriche da sua famiglia. Qui conoscerà un universo femminile variegato e nuovo, intrecciando amicizie, scoprendo drammi e segreti.

Dirty Dancing

“Nessuno può mettere Baby in un angolo”. La storia di Dirty Dancing e il suo modo di raccontare l'empowerment femminile è tutto in questa frase cult del film. A pronunciarla sarà Johnny Castle che a cena prenderà per mano la sua Baby, sfidando insieme a lei il conformismo dell’epoca e il rifiuto del padre. In un’estate, la protagonista interpretata da Jennifer Grey, cresce e si trasforma, diventando una donna forte e sicura di sé.

Malena

Una splendida Monica Bellucci è Malena, nel film cult di Giuseppe Tornatore, disponibile su Netflix. Una pellicola che racconta la bellezza femminile e il suo potere, ma anche una sensualità negata, invidiata e odiata. Giovane moglie, vedova e prostituta, seguita dallo sguardo del giovane Renato, Malena vive la sua parabola, conquistando lo schermo con il suo fascino e lunghi silenzi.

La pazza gioia

Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti sono le protagoniste de La pazza gioia. Nella pellicola due donne scappano da un ospedale psichiatrico per trovare il figlio di una delle due, affidato a una famiglia. La storia è quella di un’amicizia tutta al femminile, con complicità e dialoghi spesso toccanti che fanno riflettere.

Mulan

Su Disney + va in scena la storia di Mulan, un’eroina femminista e moderna che combatte contro le convenzioni. Il live action è da sempre un vero e proprio pilastro per generazioni di ragazze e in questa versione rinnovata ancora di più. Un modo per spiegare a ogni donna come trovare e tirare fuori la “guerriera dentro di te”.

I Am Greta

Un docu-film che racconta la forza e il coraggio di Greta Thunberg, attivista di fama mondiale che nel 2018 ha iniziato una battaglia per il clima. Tutto è iniziato da uno sciopero, in cui Greta si interrogava sul futuro della Terra e in pochi mesi il gesto della giovanissima attivista ha dato vista a un movimento globale.

Fleabag

Su Amazon Prime una serie tv che incarna al meglio l'empowerment femminile. Prodotta, interpretata e scritta da Phoebe Waller-Bridge, Fleabag ha fatto incetta di premi ed è stata lodata dalla critica. Si tratta di un ritratto onesto di una giovane donna in cui in tante si possono ritrovare, fra femminismo, famiglia e sessualità, in una costante ricerca del senso profondo delle relazioni e dell’esistenza.