10 scivoloni da evitare se stai frequentando una nuova cerchia di amici

È arrivato il momento di ampliare la tua cerchia di amicizie ma non vuoi incorrere in spiacevoli gaffe. Ecco 10 consigli per non rischiare di troncare i rapporti sul nascere per delle piccole leggerezze che puoi evitare

Hai finalmente deciso di frequentare una nuova cerchia di amici ma di sembra che qualcosa stia andando storto. Molti di loro sembrano non gradire la tua presenza e, alcuni, s’inventano le scuse più bizzarre pur di piantarti in asso prima di una serata che avevi organizzato.

Sicuramente, non stai agendo come dovresti. Commettere delle leggerezze con delle persone appena conosciute è del tutto normale e fa parte del naturale ordine delle cose. Per questo, non devi avere paura di riconoscere le tue mancanze e porvi immediatamente rimedio. Con questi 10 consigli, scoprirai tutto quello che non devi fare appena decidi di conoscere nuove persone.

Non essere empatica

Gli amici appena conosciuti hanno bisogno di sentirsi considerati e coinvolti nel gruppo. Non puoi comportarti come se non esistessero. Ricorda che raccogli sempre quello che semini e, quindi, devi agire esattamente nel modo in cui vorresti che gli altri si comportino con te.

Sii sempre gentile e disponibile, ma fai in modo che non si approfittino della tua disponibilità. Se ti viene chiesto un favore, concedilo nel limite delle tue possibilità e non pensare a un tornaconto immediato. Se i nuovi amici che stai frequentando sono leali, la tua soddisfazione non tarderà ad arrivare.

Essere troppo diretta

La sincerità piace ma, talvolta, non paga. Cerca di capire le persone che hai di fronte e calibra le parole in base alla reazione che pensi possano avere. Ricorda che non siamo tutti uguali, che tutti hanno una sensibilità diversa.

Essere troppo diretta potrebbe quindi essere controproducente per le prime fasi del rapporto, nelle quali si deve instaurare un legame di fiducia che possa durare nel tempo. Trattieni i tuoi impulsi, se questa è la tua natura, e lavora invece sulla comprensione e sull’ascolto.

Assumere comportamenti strani

Non cercare di attirare l’attenzione comportandoti in un modo che non fa parte del tuo essere. Ricorda che la discrezione è un aspetto fondamentale di tutti i rapporti. Non puoi, quindi, essere troppo invadente con le persone che hai appena conosciuto.

Tieni anche presente che può essere frainteso anche il comportamento contrario. Se un giorno ti mostri cordiale con gli amici che hai appena conosciuto, il giorno successivo non puoi essere indifferente o fingere che non vi siate mai conosciuti.

Gestire male i social network

La cura di ogni dettaglio dei social è un aspetto fondamentale per i primi approcci in una nuova amicizia. Dimentica di usarli come un confessionale virtuale e, se ci sono problemi con qualcuno, parlane apertamente. Non utilizzare hashtag allusivi: questo è il miglior modo per allontanare le persone da te, soprattutto quelle che hai appena conosciuto e delle quali devi conquistare la fiducia.

Imporre la tua opinione

In una nuova cerchia di amici, le discussioni sono all’ordine del giorno. Cerca di non prendere una posizione netta, soprattutto quando questa non ti viene richiesta. Mostrati neutrale e, piuttosto, cerca di capire le ragioni di entrambe le parti prima di esprimerti. Trattieni l’istinto di dire la tua, anche se pensi che potrebbe essere utile per risolvere la situazione.

Essere opportunista

Non cercare di sfruttare la situazione per trarne vantaggio. All’inizio, potrebbe essere naturale poiché si tratta di persona che hai appena conosciuto. Cerca, invece, di inserirti nel gruppo e capire quali siano le dinamiche che lo tengono unito. La fiducia verrà da sé, anche se potrebbe sembrarti un lavoro lungo e faticoso.

Non dire la verità

All’inizio, soprattutto per cercare di ottenere approvazione, potresti essere portata a omettere qualche particolare che – prima o poi – verrà a galla. Devi essere sempre sincera con tutti, anche con quelli che tendono a non esserlo con te.

Ricorda che la verità può liberarti da ogni gabbia e ti farà sentire sempre serena, in ogni tipo di rapporto. Non puoi rischiare di fare delle gaffe anche solo per delle piccole bugie a fin di bene. I nuovi amici hanno una memoria particolarmente ferrea e non mancheranno di ricordartelo qualora se ne presentasse l’occasione.

Elencare i tuoi successi

La forte celebrazione di te stessa e dei tuoi successi potrebbe essere non vista di buon occhio e non sempre si tratta di invidia. Prova anche a pensare a quello che stanno vivendo gli altri in quel momento. Non dimenticare che ognuno è portatore di una storia diversa e parlare troppo di te potrebbe non avere un bell’effetto su un’amicizia che sta nascendo.

Parlare troppo

L’amicizia è fatta di tanti momenti di silenzio. Se il tuo istinto è quello di riversare tutte le tue ansie e la tua intera giornata su chi ti sta ascoltando, allora tieni a freno questo desiderio e tieni per te i sentimenti contrastanti.

All’inizio, devi prendere le misure e capire quanto puoi spingerti oltre nella conversazione. Studia anche l’atteggiamento del tuo interlocutore: non è difficile capire se hai di fronte qualcuno che è disposto ad ascoltarti nonostante tutto. Scegli anche con attenzione gli argomenti da trattare, senza essere troppo confidenziale nei primi approcci.

Parlare solo di te stessa

Cerca il confronto e non parlare mai solo di te stessa, nonostante questo ti sembri l’argomento più interessante da proporre. Le tue ansie e le tue piccole paure potrebbero essere recepite in maniera sbagliata da chi ascolta e, soprattutto, da chi ti ha appena conosciuto. Inserisciti nei discorsi in maniera discreta, cercando conforto (laddove tu ne abbia bisogno) ma anche mostrandoti comprensiva con tutti. Il rapporto evolverà in maniera naturale.