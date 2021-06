G li ambienti bianchi sono affascinanti ma sono spesso difficili da trattare e da decorare. Scopriamo insieme come valorizzare tutti gli spazi immacolati della tua casa ed esaltarli al meglio!

Immacolati, puliti e minimal. Rivalutare gli ambienti bianchi è una sfida che devi affrontare se vuoi mantenere intatto lo stile della tua casa, quello che hai scelto per renderla unica e accogliente. Intervenire in questo tipo di situazioni potrebbe non essere facile ed è quindi fondamentale che tu segua alcune e semplici regole.

Anche se ti senti lontana anni luce rispetto all’arredamento che hai scelto, non devi disperare ma – invece - puoi iniziare a pensare a un’alternativa che sia valida per il tuo spazio. Ricorda che puoi agire senza snaturare la tua idea iniziale, sebbene rivoluzionando il progetto che avevi ritenuto intoccabile e del quale sei andata entusiasta.

La parola d’ordine, quindi, non è stravolgere ma rivalutare. Devi apprezzare il valore dei tuoi spazi bianchi non solo osservandoli da una diversa angolazione ma anche con delle azioni tangibili che ne esaltino le peculiarità. Vediamo insieme quali sono le ragioni che possono convincerti a mettere mano al tuo angolo in total white.

Il bianco è versatile

Bianco significa tutto e il contrario di tutto. Se lo hai scelto come soluzione primaria per il tuo arredamento, per renderlo glamour e sofisticato, devi sapere che puoi iniziare a rinnovare i tuoi spazi con un’alternativa tono su tono. Il bianco raccoglie in sé tutti i colori ma può anche presentarsi in diverse tonalità, talvolta influenzate dall'angolazione della luce.

Qui, la parola d’ordine è armonia. Le tonalità di bianco sono tante ma non tutte stanno bene tra loro. Se parti da una determinata base, puoi iniziare a rivalutarla con un colore scelto ad hoc. Non solo. Puoi anche scegliere il tipo di bianco in base al luogo in cui ti trovi. Il bianco gesso, infatti, è tipico delle case al mare.

Si abbina al parquet

L’arredamento in total white si abbina al parquet. A tutti i colori di parquet. Per questo, puoi facilmente scegliere le tavole dei colori che ami di più senza il rischio di creare discromie. In più, il caldo del legno è già un elemento decorativo per il tuo spazio in bianco e ti lascia libera di spaziare con gli abbinamenti di mobili, accessori e complementi d’arredo.

È perfetto per tutta la casa

L’arredamento in bianco è tutt’altro che semplice ma può facilmente sposarsi a ogni ambiente della tua casa. La semplicità dei toni neutri è tipica della cucina, che in total white è un vero must per gli amanti dello stile contemporaneo e minimal.

Il bianco è dalla tua parte anche dal lato della pulizia e della manutenzione. In molte, pensano che pulire i mobili bianchi sia più complicato ma tutto dipende dal materiale e dalla finitura che scegli. Punta sempre su qualcosa di funzionale e che risponda alle tue esigenze specifiche.

Si sposa alla perfezione a tutti gli ambienti ma ricorda che ogni stanza necessita di un’attenzione particolare. Nel caso della cucina, dovrai prestare particolare cura ai materiali mentre per la camera da letto dovrai puntare sui punti luce.

È luminoso

In un ambiente considerato nel suo insieme, il colore bianco è quello che dà più luce in assoluto. Per valorizzare al meglio il tuo spazio in total white, devi infatti considerare lo spazio nel suo complesso e abbinare i mobili e i complementi d’arredo in base all’effetto finale.

Il bianco è croce e delizia dell’illuminazione. Se lo scegli per il salotto o per il soggiorno, allora puoi spaziare e osare con tutti gli elementi che ami di più. Devi stare attenta, invece, se il total white è impiegato in camera da letto. La luce ha, infatti, una grande influenza sulla percezione degli ambienti e deve essere studiata bene perché non spezzi l’equilibrio che hai creato tra pareti e mobili.

Non è una regola generale, ma il bianco è amico dell’illuminazione nella misura in cui decidi che siano l’uno il complemento dell’altro. L’effetto asettico e freddo è dietro l’angolo, quindi la scelta delle lampade è fondamentale. Puoi puntare sulle free-standing, che puoi spostare a seconda della luce naturale di ogni stagione.

Bianco e mobili sono complici

Mobile bianco su parete bianca. Sebbene quest’accoppiata faccia storcere il naso, rappresenta la migliore soluzione per creare il connubio perfetto tra pareti e mobili. Per dare una spinta di colore all’ambiente, puoi infatti decorare i mobili con colori tenui o a contrasto, a seconda dei tuoi gusti.

Le pareti bianche possono infatti accogliere ogni sfaccettatura della tua personalità e delle tue intenzioni di arredo. Ogni decorazione sarà perfetta e si sposerà allo spazio circostante in maniera perfetta, incastrandosi in tutti gli angoli del tuo ambiente bianco, così glamour ma anche così complicato da rendere perfetto.

Inoltre, si abbina anche allo stile dei mobili. Puoi anche optare per un abbinamento tra classico e moderno, stando certa che questo non stoni. Via libera a ogni modello, anche sui toni del bianco, da personalizzare nei modi e negli stili che ami di più.