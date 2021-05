5 segni zodiacali estremamente gelosi e possessivi

A lcuni segni zodiacali sono decisamente più gelosi di altri. Scopriamo quali sono e perché tendono a essere possessivi.

Ci sono segni zodiacali molto rilassati sul fronte gelosia e altri che tendono a essere più possessivi. Per esempio il segno dello Scorpione, incline com'è agli eccessi e alla passionalità, è considerato estremamente geloso. Mentre il Toro è tranquillo finché non lo si stuzzica.

Il Cancro ha una gelosia alimentata dall'insicurezza, il Leone, che ama stare al centro dell'attenzione, diventa geloso se si sente messo in secondo piano. D'altronde deve brillare! L'Ariete è geloso ma non lo mostra perché teme di essere considerato debole.

Certo, non basta il solo segno solare per capire se si è più o meno inclini alla gelosia, secondo l'astrologia andrebbero considerati molti più aspetti, a partire dall'ascendente. Ma qualche indicazione ce la può fornire anch'esso. Scopriamo allora i 5 segni estremamente gelosi e possessivi.

Scorpione

Passionale, temerario, attratto irresistibilmente dalle sfide e dai segreti, con un carattere così lo Scorpione tende per sua natura alla gelosia. Gli piacciono le emozioni forti, vuole vivere la vita con intensità. Le sfide più ardue lo stimolano a dare il meglio di se stesso.

Fa di tutto pur di conquistare una persona da cui si sente attratto e se le circostanze sono un po' misteriose, insolite, oscure, meglio ancora. È infatti attirato dalle situazioni poco chiare, che percepisce come adrenaliniche.

Anche se non è granché portato per la fedeltà, non ammette tradimenti. È troppo orgoglioso. E anche un po' vendicativo. Se tradite la sua fiducia, prima o poi ve la farà pagare, architettando magari un suo tradimento e facendo in modo che lo veniate a sapere.

Toro

Il Toro è un segno zodiacale rilassato e tranquillo. Ama godersi le cose belle e buone della vita, è tendenzialmente pratico e con i piedi per terra, ambizioso e generoso. Avendo un carattere pacifico, non ama le scenate di gelosia, che disturbano il suo tran tran quotidiano destabilizzandolo.

Perché allora classificarlo come uno dei 5 segni più gelosi? Perché il suo "lato oscuro" è la possessività, alimentata proprio dalla sua concretezza. Tende infatti a essere un po' possessivo sia nei confronti dei beni materiali che delle persone a cui è legato. Ma si arrabbia solo se viene stuzzicato, ovvero quando percepisce che qualcuno minaccia la sua stabilità.

Altrimenti preferisce mettere da parte eventuali gelosie, anche se le prova. Perché sconvolgono le sue certezze, minano il suo bisogno di pace, affaticano la sua mente. Insomma, si lascia andare alla gelosia solo se è proprio il caso di farlo.

Cancro

Il Cancro è un segno zodiacale intuitivo e sensibile. Molto legato alla famiglia, alla casa, alla quotidianità. Ama sentirsi al sicuro, protetto dall'ambiente in cui vive, e quindi ha bisogno di relazioni stabili improntate all'equilibrio, più che alle emozioni forti. In tal senso è molto diverso dallo Scorpione, che mette in primo piano la passionalità.

Inoltre essendo un po' insicuro, fa molta fatica a lasciarsi andare, ma quando ci riesce, tende a darsi completamente e a entrare quasi in simbiosi con il partner. Non concepisce l'idea della separazione, sebbene poi nel concreto sia assolutamente in grado di affrontare circostanze simili, anche perché è molto coraggioso, a dispetto delle apparenze.

Se le cose procedono normalmente non è eccessivamente geloso, ma guai a tradire la sua fiducia sconvolgendone la tranquillità. Si sentirebbe ferito nel profondo e potrebbe essere molto difficile riconquistarne la fiducia.

Leone

Il Leone vuole brillare, tende a sentirsi migliore degli altri, nonostante sia molto generoso. Ama essere adulato dal partner, adora ricevere continui complimenti, e non accetta che qualcuno gli sottragga queste attenzioni. Come può accadere in caso di tradimento.

Ecco perché la sua gelosia ha la meglio quando si sente ingannato e non più al centro dell'attenzione. Non a caso percepisce l'adulterio come un inganno terribile. Il suo ego, vanitoso ed orgoglioso, non può ammettere cose simili. In definitiva, quindi, la sua gelosia viene stuzzicata dalla mancanza di attenzioni da parte del partner e dalla competizione con un potenziale rivale. Perché il Leone vuole primeggiare.

Ariete

L'Ariete è un segno zodiacale estremamente fiero di se stesso. In amore tende a nascondere le proprie emozioni e le proprie insicurezze, che lo fanno sentire troppo vulnerabile. Ciò nonostante, sa rivelarsi molto amorevole in coppia, purché non lo si tradisca.

Difatti pretende fedeltà e non è disposto a chiudere un occhio in caso di adulterio, sebbene consideri la gelosia una debolezza che non gli appartiene. In realtà geloso lo è, ma preferisce non darlo a vedere. Perlomeno finché non ha la sensazione che qualcosa stia andando storto.

La gelosia dell'Ariete, a differenza del Toro, non è alimentata dal timore di perdere la stabilità e nemmeno dalla sua concretezza, perché è un segno assolutamente disposto a rimettersi in gioco. Il fatto è che, sentendosi molto fiero di se stesso, non accetta inganni. E se perde la fiducia nel partner tende a chiudere definitivamente la storia, senza guardarsi indietro.