H ai appena scaricato l'app di Twitter e non sai come orientarti per capire chi vale la pena seguire? Allora il nostro articolo fa proprio per te.

Per qualcuno è il social network più noioso, soprattutto se paragonato a un social visivo come Instagram, la sua interfaccia non è esteticamente attraente e potremmo continuare all’infinito sulle obiezioni che Twitter suscita quando si parla di social network.

Parliamo, infatti, del social più legato all’informazione e alla comunicazione politica, ma Twitter non è solo questo, anzi ha tanti assi nella manica e se non hai un profilo, dovresti rimediare il prima possibile.

Qualsiasi cosa accada in Italia o nel mondo, stai certa che se ne parlerà su Twitter, che si tratti di un gossip di poco conto o dell’ennesima crisi di governo.

Basta dare uno sguardo agli hashtag in trend per farsi un’idea di cosa le persone stiano cinguettando in quel momento, ovviamente parliamo sempre di un social network che non sostituisce l’informazione vera e propria, ma possiamo considerarlo uno strumento per orientarsi e restare aggiornati.

Inoltre Twitter è un ottimo social per l'intrattenimento, se vuoi seguire un evento in tempo reale; un programma TV, le elezioni politiche o più banalmente quando vuoi sapere l'opinione su un fatto accaduto, apri l’app di twitter e in pochissimo tempo potrai tirare le tue conclusioni dell’umore della gente rispetto a quel tema.

Ovviamente, molto dipende anche da chi scegli di seguire, se ben organizzato è un social interessante per informarsi su temi che ci interessano, per interagire in nicchie e hashtag specifici.

Se non sai bene come orientarti tra i tanti account presenti su questo social network, niente paura perché in quest’articolo consigliamo 5 tipi di account che dovresti seguire su Twitter se sei appena arrivata.

Una premessa, prima di iniziare la carrellata degli account scelti, è d'obbligo, però.

La dashboard dei tweet che leggi la decidi tu, scegliendo bene chi seguire in base alle tue preferenze e ai tuoi gusti e interessi. Bando, infatti, ai tuttologi, il consiglio è usare questo social network, per divertirsi, rilassarsi e anche per informarsi su quello che accade nel nostro paese e nel mondo.

Ecco quindi, i 5 tipi di account che dovresti seguire su Twitter se sei appena arrivata.

Account informativi

Perché è in tendenza? @perchetendenza

È sicuramente il primo account che devi seguire, perché è una bussola su quello che accade in tempo reale su Twitter.

Quest’account, versione italiana dell’originale spagnola @porquetendencia, ti spiega in 280 caratteri concessi dal social network, i motivi per cui un hashtag è in tendenza. Quante volte ti sarà capitato di entrare nell’app e vedere in trend topic hashtag all’apparenza senza senso? Bene, se seguirai @perchetendenza, non avrai più dubbi e saprai orientarti velocemente negli argomenti hot della giornata.

Ti consigliamo senza dubbio di seguire l'account Twitter del @ilpost. Si tratta di un quotidiano d’informazione indipendente che ti aiuta a individuare le notizie nazionali e internazionali e a essere aggiornata, stimolando il senso critico.

Articoli, rassegne, foto, tutto quello che arriva dal mondo, viene postato o rimesso in circolo grazie all’uso intelligente dei retweet.

Account ispirazionali

In questa tipologia di account, abbiamo pensato di raccogliere tutti quei profili che possono ispirarti, per motivi diversi.

Non possiamo non inserire in questo elenco, un nostro vanto italiano. Stiamo parlando di Samantha Cristoforetti. Una donna astronauta che ha portato lustro all’Italia e alle donne, con le sue missioni nello spazio.

Il suo account twitter @AstroSamantha riporta le notizie riguardanti l’astronomia e alle missioni nello spazio. Le stelle e i pianeti affascinano tutti e poiché l'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS), Expedition 68 nel 2022, è veramente l’occasione per iniziare a seguire per restare aggiornati sulle sue imprese future.

Un'altra donna da seguire è Cathy La Torre @catlatorre, un'avvocata e attivista specializzata in diritto antidiscriminatorio con particolare riferimento alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, e sui diritti della comunità LGBTQIA+. Un tema, come sappiamo, molto caldo e giustamente sentito in questo momento.

Account satirici

Dopo tanta informazione, è bene farsi anche qualche risata, ma sempre intelligente.

Il lercio è l'account satirico per eccellenza. Nato nel 2012 che riporta false notizie con un taglio ironico e umoristico. C’è un blog collegato all'account e generalmente su tratta di tweet e notizie comiche e grottesche che fanno il verso agli articoli della stampa sensazionalistica. Praticamente il @lercionotizie è la parodia del giornalismo tradizionale, come la serie TV Boris lo è delle fiction italiane. Questo genere s’inserisce nel filone internazionale della cosiddetta News satire.

Account sulla crescita personale

Per crescere e migliorarti nella vita, ti consigliamo di seguire @Efficacemente. Forse conosci il blog omonimo, se così non fosse, rimedia subito. Si tratta del blog italiano di crescita personale con le migliori strategie per essere più orientato ed efficace nello studio, nel lavoro e nella vita. Tantissime tips per fare la differenza, soprattutto dal punto di vista organizzativo. In questo profilo Twitter trovi: riflessioni, aforismi, link di approfondimento e tanto altro per ritrovare la motivazione, aumentare la produttività e intraprendere un percorso di crescita personale che può addirittura cambiarti la vita.

Account d'intrattenimento

Cosa vedere questa sera? Quando esce la nuova serie TV che stiamo aspettando? Twitter è una miniera di account che ti aggiornano su queste notizie in tempo reali. L' account che ti consigliamo da seguire, è senza dubbio quello di @TVLoversItalia che è l'unica fonte, aggiornata costantemente, del catalogo di Netflix Italia.