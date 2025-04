Cristiano Ronaldo su Instagram, Chiara Ferragni su TikTok e iPantellas su YouTube: sono loro i protagonisti assoluti delle piattaforme social in Italia. A rivelarlo è il report Top 100 Voices di INDA by FLU, in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, che analizza l’influenza digitale nel nostro Paese, non solo in termini di popolarità ma anche di impatto effettivo sulle audience.

L’analisi dei social

Per stilare la classifica, gli esperti hanno adottato una metodologia rigorosa, individuando i profili più seguiti dagli italiani su Instagram, TikTok e YouTube. Sono stati esclusi account con attività irregolare e profili duplicati, mentre su Instagram è stata effettuata anche un’analisi della qualità dell’audience per limitare l’effetto dei follower fake. I profili sono stati poi suddivisi in due categorie principali: personalità individuali e organizzazioni (brand o community).

Chi domina le tre piattaforme principali

Su Instagram, Cristiano Ronaldo (@Cristiano) guida la classifica con oltre 26,8 milioni di follower italiani, seguito dall’account ufficiale di Instagram (@Instagram) con 25,1 milioni e da Lionel Messi (@leomessi) con 18,5 milioni. Su TikTok, il primato va a Chiara Ferragni (@Chiaraferragni) con 5,5 milioni di follower italiani, seguita dal fenomeno Khabane Lame (@khabylame) con 4,6 milioni e dalla creator Chaimaa Cherbal (@chaimaacherbal) con 4,1 milioni. Per quanto riguarda YouTube, iPantellas (@iPantellas) sono in vetta con 6,4 milioni di follower italiani, seguiti dai MeControTe (@mecontrote) con 6,2 milioni e da Favij TV (@FavijTV) con 5,9 milioni.

Chi sono i re dei cuoricini sui social

Se si considera il numero di like ricevuti, la situazione cambia: su Instagram, Fedez balza al primo posto con 483mila cuoricini italiani, scalando nove posizioni. Cristiano Ronaldo scivola al secondo posto, mentre Chiara Ferragni sale di tre posizioni, arrivando terza con 284 mila like.

L’età degli utenti e le preferenze sui social

Uno dei dati più interessanti riguarda la distribuzione anagrafica dei follower. Nonostante la fascia over 45 rappresenti quasi il 60% della popolazione italiana, meno del 5% segue i profili presenti nella Top 100 su Instagram. Su TikTok e YouTube, la percentuale si riduce ulteriormente. Al contrario, la fascia 18-24, che in Italia costituisce circa il 10% della popolazione, domina le piattaforme: su TikTok rappresenta il 60% degli utenti e su YouTube il 50%.

Personalità individuali più seguite dei brand

Su Instagram, il 66% degli account più seguiti appartiene a personalità individuali (27 uomini e 39 donne), mentre il resto si divide tra brand (24 profili) e community o media (10 profili). Alcuni account evidenziano una polarizzazione di genere: Martina Vismara (@vismaramartina) ha il 91,5% di follower maschili, mentre Shein (@sheinofficial) è seguito per il 93,9% da un pubblico femminile. Tra i profili più seguiti dagli over 45 spicca quello di Giorgia Meloni. Su TikTok, la maggior parte degli influencer (79 su 100) sono nativi digitali. Alcuni hanno acquisito fama dopo la partecipazione a programmi televisivi come Il Collegio o grazie alla musica, come Alfa e Anna Pepe. Luciano Spinelli (@lucianospinelli) è il preferito dalla Gen Alpha, mentre Davide Vavalà (@davidevavalaa) conquista la Gen Z.

Chi domina su Youtube

Anche su YouTube dominano i social influencer, molti dei quali hanno sperimentato anche il mondo musicale o televisivo. Quattro di loro sono veri e propri cantanti con contratti discografici, come Fedez, Ghali, Rocco Hunt e Fabio Rovazzi. L’intrattenimento per bambini e il gaming spopolano su YouTube, mentre su Instagram a farla da padrone sono il lifestyle e la moda. TikTok, invece, premia i trend e i contenuti di intrattenimento.

L’influenza digitale, un fenomeno da monitorare

Secondo Giancarlo Sampietro, CEO di FLU e Chief Business & Innovation Officer di Uniting Group, il progetto Top 100 Voices è pensato per offrire una fotografia sempre aggiornata del fenomeno dell’influencer marketing in Italia. «Oggi i social influenzano la popolazione più della tv. Se l’Auditel monitora ciò che gli italiani guardano in televisione, dobbiamo fare lo stesso con i social, che rispecchiano in modo ancora più fedele la società attuale», ha spiegato. Lucio Lamberti, professore di Marketing Analytics al Politecnico di Milano, ha aggiunto: «La creazione di una piattaforma di conoscenza basata su dati rigorosi è fondamentale per comprendere l’evoluzione della creator economy in Italia».