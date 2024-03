Camerette dei ragazzi: come dividere la zona notte da quella studio

A rredare le camerette dei ragazzi, specialmente se non si ha a a disposizione tanto spazio, non è facilissimo. Ma ci sono diverse soluzioni creative per dividere la zona notte da quella studio in modo funzionale e armonioso. Ecco alcune idee.

Struttura con letto soppalcato

Un’idea validissima, soprattutto se la stanza è piccola, è quella di acquistare una struttura soppalcata che preveda sopra un letto soppalcato, a cui accedere tramite una scaletta, e sotto una scrivania con computer, libri, lampada e quant’altro serva per far studiare i ragazzi.

Tappeti

Posiziona il letto in un angolo e la scrivania in un altro e utilizza tappeti o elementi decorativi per delimitare visivamente le diverse aree.

Mobili

Posiziona uno scaffale o una libreria per dividere le due zone.

Colori e materiali

Posiziona i mobili della zona notte su una parete colorata in un modo e quelli della zona studio su un’altra parete colorata diversamente. Puoi anche scegliere materiali diversi per i mobili della zona giorno e della zona notte per rendere ancora più evidente lo “stacco”.

Tende e paraventi

Utilizza una tenda per “oscurare” la zona studio o quella notte. Quando vuoi che lo spazio risulti più grande ti basterà semplicemente tenerla aperta. Un’altra soluzione flessibile e removibile con grande facilità è posizionare un paravento tra le due zone.