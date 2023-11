Come arredare la cameretta di un bambino in american style

S pazi ampi e luminosi e mobili protagonisti dell'ambiente. Sono alcune delle caratteristiche tipiche delle camerette american style. Se volete arredare così la stanza di vostro figlio, ecco una breve guida.

Materiali e colori

Lo stile americano predilige materiali naturali e resistenti, fatti apposta per mobili di grandi dimensioni che garantiscano stabilità. Per quanto riguarda i mobili, prediligete il legno. Optate sempre per arredi funzionali e comodi per il vostro bambino. Per quanto riguarda i colori, è meglio scegliere tonalità chiare, che donino luminosità alla stanza per renderla accogliente e calorosa.

Struttura Letto

Il letto a soppalco è tipico dello stile americano e si addice sicuramente alla cameretta. Letto a castello o letto ponte sono le migliori soluzioni per guadagnare spazio. Potete usare la parte sottostante per esempio come scrivania per i compiti.

Una soluzione alternativa è collocare il letto, senza sponde e testiera, dotato di cassettoni, sotto le ampie vetrate o finestre e, ai lati di quest’ultime inserire dei mobili di arredo.

Mobili e illuminazione

Dopo aver scelto la struttura del letto, vi mancano i mobili necessari: un grande armadio, una cassettiera, una scrivania e una libreria non possono mancare! Scegliete poi un’illuminazione adeguata, ricordandovi di sfruttare al massimo la luce naturale del sole.

Decorazioni

Un’idea originale potrebbe essere quella di lasciare un’intera parete a disposizione dei vostri figli, creando uno spazio dove possano decorare a piacimento la loro cameretta. Potete anche aggiungere stampe e quadri di personaggi da loro amati.