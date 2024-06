Come abbellire un bagno brutto

S e il tuo bagno è brutto, ecco alcune idee da prendere in considerazione per migliorarne l’aspetto senza una ristrutturazione completa.

Idee pratiche ed economiche

La prima regola per migliorare l’aspetto di un ambiente è dipingere le pareti. Scegli tonalità chiare che riflettano la luce naturale.

Per rinfrescare il pavimento, considera le piastrelle adesive: sono facili da installare e possono essere rimosse senza danni. Un’idea perfetta nel caso tu viva in affitto.

Il senso di trasandato può essere trasmesso anche dagli accessori vecchi o rovinati. Se la rubinetteria è datata, non pensarci su: cambiala.

Uno specchio sistemato strategicamente può riflettere la luce e far apparire lo spazio più grande di ciò che è.

Le piante non solo aggiungono colore, ma migliorano anche la qualità dell’aria. Opta per varietà a bassa manutenzione come la sansevieria o la lingua di suocera.

E ancora, usa assi di legno adesive per creare una parete decorativa. Per abbellire l’ambiente, puoi anche optare per aggiungere un bel tappeto: renderà lo spazio più accogliente.