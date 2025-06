L’estate è arrivata ed è ora di pensare alla sistemazione del giardino per godere a pieno delle giornate estive. Se disponete già di un gazebo da giardino potete sfruttare tante idee per arredarlo e abbellirlo con gusto secondo lo stile che più vi piace.

Gazebo da giardino

L’arrivo dell’estate è il momento giusto per dedicarsi alla cura degli ambienti esterni della casa, come giardino e terrazza. Chi dispone di ampi spazi potrà sbizzarrirsi per arredarli e abbellirli anche in occasioni speciali. Un gazebo da giardino si può abbellire come si preferisce, ad esempio con candele/lanterne o qualsiasi altro abbellimento, come una campana a vento o con qualche vaso di fiori. Lo stesso discorso vale per i mobili che si deciderà di mettere all’interno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come abbellire e come arredare un gazebo da giardino.

Come abbellire un gazebo da giardino

La cosa fondamentale è trovare complementi che rispecchiano il proprio stile.

Ad esempio, un gazebo pieghevole collocato momentaneamente in giardino per un compleanno può essere abbellito con diverse piante rampicanti, dal momento che possono essere supportate da questa tipologia di struttura e allo stesso tempo ravvivano il gazebo.

Mentre, se quest’ultimo è in legno, per renderlo più romantico, si possono mettere dei drappi bianchi e applicare delle decorazioni floreali. Inoltre, per illuminare la zona di sera, si possono attaccare lungo il perimetro del gazebo tantissimi barattoli di vetro da usare come lanterne. Altrimenti, per chi ama lo stile shabby, a terra si possono posizionare delle lanterne in vetro/legno, che avvolgeranno il gazebo da giardino di una luce così calda da creare subito un’atmosfera rilassante. Di seguito, alcune idee per il vostro gazebo da giardino.

Tappezzeria

Disporre di un giardino sufficientemente ampio da poter includere un gazebo consente di potersi sbizzarrire realizzando un vero e proprio salotto all’aria aperta.

Appendere dei tendaggi in tinte chiare è un’ottima soluzione per smorzare la luce nelle ore più assolate e al tempo stesso ricreare un ambiente molto elegante. Per enfatizzare l’atmosfera accogliente potete anche optare per la scelta di tappeti nello stile che più preferite.

Tavoli e sedie

Arredare il gazebo consente di sfruttare questa zona del giardino anche per piacevoli pranzi e cene all’aperto. Tavoli e sedie in ferro battuto sono un classico sempre attuale che rende gli ambienti esterni della propria casa molto sofisticati senza rinunciare ad un tocco rustico anche abbinando ricercati inserti in ceramica colorata. Per un tocco delicato, non fate mancare un bel centro tavola con una composizione floreale e dei suggestivi porta candele.

Divani, amache e poltrone

I divanetti in vimini sono particolarmente indicati per ricreare atmosfere minimal e confortevoli trasformando il vostro gazebo in un perfetto angolo relax. Per gli appassionati di stile etnico è possibile optare anche per amache in corda e poltrone sospese impreziosite con cuscini di varie forme e fattura. Se si desidera ricreare una zona relax, la soluzione perfetta è arredare il gazebo da giardino con cuscini e con qualche poltrona in rattan da esterno.

Come illuminare un gazebo da giardino

Il gazebo in giardino è una prosecuzione della casa a tutti gli effetti che è possibile valorizzare ed abbellire anche con la giusta scelta per l’illuminazione. Le ultime tendenze lasciano spazio alla creatività e al gusto personale con un’attenzione in più al consumo energetico.

Fasci a Led

L’illuminazione con strisce a led è l’ultima tendenza per gazebo e giardini. Si tratta di una soluzione particolarmente innovativa e di grande versatilità dal momento che i fasci sono disponibili in varie lunghezze e sono adattabili alla forma del gazebo. Per un tocco sofisticato è possibile disporre le strisce di led lungo i contorni della tensostruttura per evidenziarne l’eleganza della forma. Il vantaggio delle luci a led è senza dubbio la durata e il basso consumo energetico, oltre al fatto che sono realizzati con materiali a ridotto impatto ambientale.

Faretti e lampioncini

Se siete appassionati di uno stile un po’ rétro, occorre puntare su un tipo di illuminazione non troppo moderna ma egualmente d’effetto come nel caso di faretti e lampioncini. Si tratta di due soluzioni sempre di tendenza, da abbinare o meno, in base ai gusti.

È possibile utilizzare lampioni sia da terra che da parete, come anche utilizzarne una coppia per enfatizzare l’ingresso del gazebo soprattutto se si è soliti sfruttare questo spazio esterno per cene e aperitivi. I faretti possono essere di vari stili e tipologie, dai più moderni ai più classici, e si possono disporre sulla parte centrale in alto del gazebo oppure lungo i lati. Che si tratti di lampioni o di faretti, è sempre valido l’utilizzo di lampadine a led adatte a questo genere di supporti. Il vostro gazebo si connoterà per l’atmosfera elegante in grado di renderlo un salotto all’aperto.

Lanterne esotiche

Le lanterne sono indicate per illuminare il gazebo ricreando un’ambientazione di tipo esotico o shabby chic. A seconda dell’effetto che si vuole ottenere, si può ricorrere a lanterne di varia forma, da tenere sospese o appoggiate a terra. Rispetto alle soluzioni con lampioni o led, in questo caso la luce risulterà più soffusa per un’atmosfera calda e accogliente. I materiali delle lanterne variano dal ferro alla terracotta, dal vimini al vetro. Questo tipo di illuminazione consente di sbizzarrirsi nella disposizione dal momento che si tratta di complementi d’arredo agevoli e poco ingombranti.

