Ogni anno, le tendenze evolvono seguendo le preferenze dei designer e le esigenze dei proprietari. Nel 2025, le porte d’ingresso si tingono di tonalità naturali e rilassanti, ma anche di colori audaci che permettono di esprimere una forte identità estetica. Se desideri un ingresso elegante e discreto o una porta che catturi l’attenzione, le tendenze di quest’anno offrono una varietà di possibilità. Anche i materiali e le finiture giocano un ruolo fondamentale nell’armonizzazione dei colori. In questo articolo, esploreremo le tonalità di punta dell’anno.

Toni naturali e terrosi

Nel 2025, i colori ispirati alla natura dominano le tendenze per le porte d’ingresso. Le tonalità terrose, come terracotta, ocra e marroni caldi, conferiscono un tocco organico e accogliente alle porte d’ingresso. Questi colori si abbinano perfettamente a materiali come pietra, acciaio e legno, molto utilizzati nelle case in stile rustico e scandinavo. Il colore Mocha Mousse, scelto come tonalità dell’anno da Pantone, incarna questa tendenza combinando la morbidezza del marrone con una sfumatura di crema. I toni naturali creano un ingresso accogliente e senza tempo, ideale per chi cerca un’estetica raffinata ed elegante.

Il verde in tutte le sue sfumature

Il verde continua a essere protagonista nel 2025, con una gamma che va dal verde oliva al verde salvia, fino a tonalità più profonde come il verde foresta. Queste sfumature evocano serenità e un senso di connessione con la natura, in perfetta sintonia con le tendenze ecologiche e sostenibili. Una porta verde foresta crea un ingresso accogliente e al contempo deciso, integrandosi armoniosamente con la vegetazione circostante. Questa scelta è particolarmente adatta alle abitazioni in stile rustico, dove il verde rafforza l’armonia tra l’architettura e il paesaggio naturale.

I grigi reinterpretati

Il grigio rimane un classico intramontabile, ma nel 2025 si declina in versioni più calde e sofisticate. Dalle tonalità grigio tortora al grigio antracite, questi colori donano eleganza e modernità alle porte d’ingresso. Si adattano perfettamente sia alle case contemporanee sia alle abitazioni più tradizionali. Per un risultato equilibrato, si può abbinare una porta grigio chiaro a una facciata color champagne o legno chiaro. Le finestre con cornici bianche su un rivestimento in mattoni o legno grigio chiaro creano un contrasto delicato e raffinato.

