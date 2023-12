Come abbinare il verde in casa

I l verde è il vostro colore preferito e volete usarlo per arredare la vostra casa? Ecco tutti gli abbinamenti migliori per ogni ambiente.

Quale verde usare in casa

Il verde rappresenta il colore della natura, del benessere e dell’equilibrio. È capace di dare luminosità agli ambienti. È ideale per dipingere le pareti della camera da letto o del soggiorno, sopratutto nelle tonalità più tenui, come il verde mela e il verde lime, ma è adatto a ogni ambiente.

In soggiorno

Nella zone living il verde è una valida soluzione per dipingere una o tutte le pareti, donando luminosità. È possibile richiamare la tonalità scelta alle pareti con divani e poltrone di una sfumatura leggermente più brillante o accostare altri colori di tonalità vivaci come il giallo, il viola o il rosa.

In cucina

In questo ambiente, il verde è perfetto per ravvivare l’ambiente. Si può usare alle pareti, con le piastrelle per esempio, o ai pensili della cucina. Si sposa molto bene con materiali come il metallo o il legno e a colori come il grigio e il tortora.

In camera da letto

Nella camera da letto il verde è consigliato per il suo effetto rilassante, sia sulle pareti, sia sui complementi, accessori e per la biancheria. Per la scelta della tonalità potete spaziare dal verde lucite (tenue) al verde salvia e oliva (intenso) fino al verde smeraldo (energetico). Una camera da letto verde si sposa con colori come il bianco, il perla e il grigio chiaro ma anche con nuance intense come il marrone o accese come il giallo. Anche l’abbinamento con il rosa e l’oro è perfetto per esaltare al massimo il verde e donare un effetto romantico alla stanza.

In bagno

In bagno il verde, in una tonalità brillante o nella sua variante verde acqua, può essere usato su pareti e soffitto, abbinato al legno, a rubinetteria dorata (per una scelta originale), ma anche al grigio o al bianco-nero (per un effetto sorprendente).