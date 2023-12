Colore azzurro per la casa: come abbinarlo al meglio

V olete utilizzare l'azzurro in casa ma non sapete con quali tinte abbinarlo e in che modo? Ecco una guida sugli abbinamenti migliori per ogni ambiente.

Quale azzurro usare in casa

L’azzurro è un colore molto versatile, dalle tantissime sfumature. È molto apprezzato nell’interior design, soprattutto per la tinteggiatura delle pareti, ma anche negli arredi, (laccature o nobilitati), nel tessile, nei rivestimenti ceramici, nelle carte da parati, nei sanitari. Non tutti i tipi di azzurro sono adatti all’utilizzo in casa. Il ciano, per esempio, è troppo intenso e quindi non è particolarmente indicato. Al contrario, l’azzurro carta da zucchero o l’azzurro polvere risultano molto eleganti così come le versioni molto scure tendenti al blu.

In soggiorno

Nella zona giorno, il cuore pulsante della casa, una tinta intensa di azzurro alle pareti è perfetta in abbinamento con il bianco dei soffitti e dello zoccolo di raccordo a pavimento. Il tutto si sposa anche con le sfumature calde di un parquet in legno di rovere. Un tavolo in legno e un divano azzurro completano al meglio questa soluzione.

In cucina

In cucina, una composizione di mobili su misura, bianchi e grigio tortora, risaltano molto bene su una parete di fondo, tinteggiata di un azzurro verde. Il contrasto funziona. Il bianco delle pareti restanti rende ancora più brillante il colore azzurro e luminoso l’insieme. Per completare l’arredamento, si possono aggiungere accessori come tovagliette, tovaglie o tappeti azzurri, che impreziosiranno l’ambiente senza appesantirlo.

Camera da letto

In camera da letto, un luogo dedicato al relax e al riposo, un azzurro chiaro o pastello alle pareti crea un ambiente calmo e pacifico, perfetto per favorire il sonno. Per un tocco di contrasto, si può optare per biancheria da letto bianca o crema e accessori in legno chiaro. Questo tipo di abbinamento aiuta a creare un ambiente fresco e leggero.

Il bagno

Infine, non possiamo dimenticare il bagno. Si consigli di utilizzare piastrelle azzurre sia per il pavimento sia per le pareti, abbinandole a sanitari bianchi per conferire freschezza e luminosità all’ambiente. Per dare un tocco di calore, si possono aggiungere asciugamani e tappeti di tonalità beige o marrone chiaro. Il bagno risulterà così elegante e accogliente.