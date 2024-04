Come arredare la casa estiva in stile marinaro

A rredare la casa in stile marinaro significa trasportare i colori estivi e le atmosfere costiere nella tua abitazione. Ecco alcune idee e decorazioni per ottenere un risultato soddisfacente.

Colori

Naturalmente, il blu (nelle sue diverse sfaccettature) e il bianco sono colori fondamentali per l’arredamento marinaro. Appoggia un divano blu su una parete dipinta di bianco o viceversa per creare un mix di sicuro effetto. Anche il legno assume un ruolo significativo, soprattutto negli accessori e nelle decorazioni a tema marino. Considera di abbinarlo a elementi in vetro.

Oggetti

Le lanterne artigianali in legno rappresentano un accessorio perfetto per decorare la casa in stile marinaro. La luce soft che emanano crea un’atmosfera intima e romantica e dona un tocco affascinante alla casa. L’arredamento marinaro classico include oggetti come barche, piccole ancore, timoni, reti da pesca, conchiglie e tavole di legno. Questi elementi evocano lo spirito del mare e aggiungono autenticità allo stile marinaro della tua abitazione.

Camino

Non limitarti a credere che il camino sia un elemento tipicamente invernale. Con alcune decorazioni marine, può diventare parte del tuo arredamento estivo. Raccogli pietre, bastoncini, stelle marine, bottiglie di vetro e candele per adornarlo. Opta per decorazioni bianche e blu o introduce tonalità verdi e beige acquatiche per spezzare la palette marina.