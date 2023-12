Come arredare la casa in montagna in stile tirolese

D ovete arredare la casa in montagna che avete appena acquistato e da sempre sognate di farlo seguendo lo stile tirolese? Ecco alcuni consigli per arredare la vostra abitazione seguendo quel mood tipicamente montano.

I tessuti

Partite dai tessuti classici dell’arredamento tirolese, i cui motivi si ispirano alla natura e alla montagna (fiocchi di neve, fiori e animali stilizzati). Perfetti per la sala da pranzo e la cucina anche i quadretti vichy e i cuoricini. In camera, scegliete cuscini, coperte e copriletti in tartan. In generale, prediligete materiali caldi e pesanti come la flanella e la lana. I colori più diffusi sono il rosso e il verde in tonalità calde che vanno dal bordeaux al mirto per dare subito un’atmosfera accogliente agli ambienti.

Le tende

Le tende sono un altro elemento decorativo tipico dell’arredamento tirolese. I materiali adatti per interpretare questo stile sono il lino, il cotone grezzo o altri tessuti naturali, soprattutto nelle versioni con ricami e applicazioni. I motivi caratteristici sono, come detto, quadretti e cuori. Il colore base per cui è meglio optare è il bianco caldo, con alcuni accenti vivaci. Ricordate di abbinare le tendine ad altri accessori come presine, grembiuli e strofinacci.

I mobili

Il materiale che contraddistingue l’arredamento tirolese è il legno, in tutte le sue molteplici tipologie (abete, larice, pioppo, rovere e cirmolo). Non potete farvi mancare un letto in legno, con annessi i comodini nello stesso stile, su cui stendere un copriletto in finta pelliccia o poggiare qualche candela; un grande tavolo in sala da pranzo o in cucina da valorizzare con tovaglie e soprammobili tipici; le sedie o panchine con cuscini rivestiti in tessuto tirolese. Anche gli altri mobili (la credenza, gli armadi, le cassettiere ecc.) è consigliabile siano sempre in legno.

I tappeti

Non dimenticatevi di posizionare qui e lì qualche tappeto in pelliccia, tipico accessorio delle case di montagna in stile tirolese. Potete scegliere modelli in ecopelliccia o pelliccia vegana. Optate per colori versatili come il bianco o il grigio. Per seguire lo stile tirolese, di certo un tappeto non può mancare vicino al divano o a una poltrona e anche nella cabina armadio, insieme a uno sgabello in legno massiccio.

Apparecchiare in stile tirolese

Abbiamo detto di scegliere un tavolo in legno per la vostra sala da pranzo o per la vostra cucina. Ma ora vediamo come apparecchiare la tavola in stile tirolese. Tovaglie, tovaglioli e asciugamani in cotone devono essere animate da cuori, stelle, animali del bosco e fantasie scozzesi. Potete realizzare un centrotavola con pigne, rametti d’abete, legni essiccati e frutta da secca. Acquistate un servizio di piatti con disegni ispirati al bosco e per portare in tavola il cibo preparato utilizzate taglieri in legno e piatti da portata tradizionali.