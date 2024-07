Leggi anche Come arredare un salotto piccolo

Libreria, mensole, scrivania o parete galleria

Aggiungi mensole sospese su misura per fare spazio a piatti, bicchieri o oggetti decorativi. Una soluzione che aggiunge spazio di archiviazione, sempre utilissimo, e che può adattarsi perfettamente ad arredare un angolo morto.

Anche una libreria su misura può rivitalizzare un angolo vuoto. Scegli un’opzione che vada dal pavimento al soffitto o una versione compatta e verniciala dello stesso colore delle pareti per un aspetto coerente.

Puoi trasformare qualsiasi angolo vuoto in una zona studio aggiungendo una scrivania con un piano stretto e supporti per il piano di lavoro sospesi o utilizzare un tavolo facile da montare. Correda l’angolo studio con una sedia et voilà, il gioco è fatto.

E, ancora, decora l’angolo vuoto con una collezione di stampe, foto o opere d’arte per creare una parete galleria. Questo può aggiungere personalità e stile allo spazio.

Poltrona, Chaise longue, panca o piante

Colloca una poltrona di design che si integri con il resto del tuo arredamento. Scegli un colore audace o un materiale a contrasto per far risaltare l’angolo.

Posizionare una chaise longue nell’angolo può essere la soluzione perfetta, specialmente se hai poco spazio. Orientala verso l’esterno per metterla in bella mostra.

Crea un angolo accogliente aggiungendo una panca o dei cuscini vicino a una finestra. Decora con piccoli soprammobili per creare uno spazio confortevole dove rilassarsi e distendersi.

Usa piante in vaso su supporti per dare al tuo angolo un aspetto fresco e vibrante e aggiungere colore a un arredamento semplice che ha bisogno di un tocco di verde.