Colori

Per prima cosa stabilisci il colore alle pareti. Le tonalità chiare sono ideali in uno spazio piccolo perché riflettono la luce e fanno sembrare la stanza più spaziosa e ariosa. Dipingi le pareti in una singola tonalità neutra per mantenere un aspetto coeso. Anche per gli arredi, utilizza una palette di colori coerente per creare continuità nell’ambiente.

Luce

Combina luci pendenti, lampade da terra e luci montate a parete. Le luci da parete che indirizzano morbidi fasci di luce verso l’alto e il basso possono far sembrare lo spazio più alto. Valuta l’installazione di finestre o porte dal pavimento al soffitto per far entrare la luce naturale. Appendi specchi uno di fronte all’altro su pareti opposte per riflettere la luce e far sembrare la stanza più grande.

Arredi

Riduci gli arredi all’essenziale per non appesantire lo spazio, già ridotto. Scegli un divano compatto o un loveseat invece di una grande sezione. Un divano con gambe a vista può far sembrare la stanza più spaziosa. Opta per un piccolo tavolino accanto o di fronte al divano con spazio di archiviazione extra sotto o considera l’uso di un pouf che può fungere anche da seduta extra quando necessario. Sono soluzioni che occupano poco spazio e dove puoi posizionare oggetti vari. Aggiungi librerie o mensole sulle pareti. Questo può fornire spazio di archiviazione e di esposizione senza occupare il pavimento. Anche un supporto TV sottile o una TV montata a parete può permetterti di recuperare spazio.