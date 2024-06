Leggi anche Come arredare una camera da letto mansardata

Se scegli il total white

Quando si tratta di scegliere i colori per i mobili della tua camera da letto bianca, il total white rappresenta una scelta classica e sempre vincente. Questo schema monocromatico crea un’atmosfera serena e pulita. Per quanto riguarda gli arredi, opta per un telaio del letto bianco o una testiera imbottita. Linee pulite e design minimalisti mantengono la tranquillità. I comodini bianchi offrono spazio di archiviazione funzionale e corredano il letto. Cerca quelli con cassetti o ripiani per tenere gli elementi essenziali a portata di mano. Un comò bianco e un armadio aggiungono spazio di archiviazione e si abbinano allo schema di colori della stanza. Includi sedute confortevoli, come una panca imbottita o una poltrona accogliente. Aggiungeranno funzionalità e calore alla stanza. Non può mancare poi un tappeto morbido e bianco sotto il letto per dare calore al pavimento. E, ancora, installa uno specchio: oltre a donare profondità e funzionalità alla stanza, è perfetto per controllare il tuo outfit o creare l’illusione di più spazio. Appendi opere d’arte, foto incorniciate o mensole decorative per personalizzare le tue pareti. Infine, aggiungi candele profumate o diffusori di oli essenziali che creano un’atmosfera rilassante.

Se non scegli il total white

Se l’idea del total white non ti fa impazzire, hai diverse alternative validissime tra cui scegliere. Puoi abbinare mobili bianchi con accenti color crema per un tocco morbido ed elegante. Le tonalità cremose aggiungono calore senza sovrastare la stanza. Allo stesso modo, il grigio si abbina splendidamente al bianco. Opta per biancheria da letto grigio chiaro per creare un’atmosfera sofisticata e rilassante. E ancora, puoi considerare di aggiungere al bianco dei tocchi di colore deciso (come verde, blu, giallo e arancione) per un look vivace.

Accessori e dettagli

Le tende garantiscono privacy e ti permettono di filtrare la luce naturale. Opta per tende a quadretti verdi e accenti rosa polveroso per dare un tocco di charme all’ambiente. Per la luce artificiale, scegli una lampada a sospensione unica che aggiunge un tocco di personalità. Per ravvivare una camera da letto bianca, gioca anche con la biancheria. Opta per un piumino colorato, a strisce leggere o motivi floreali classici. Anche i cuscini da porre sopra il letto possono contribuire a dare un tocco di colore alla stanza. Appendere cesti intrecciati alle pareti bianche può aggiungere texture e profondità. Abbinali a un testiera imbottita, una coperta blu e un tappeto color crema per un ambiente accogliente.

Piante

Le piante in una camera da letto bianca possono portare un tocco di freschezza, relax e colore. Un alto fico viola in un angolo soleggiato può fare la differenza. Opzioni a bassa manutenzione come le succulente o le sanseveri sono ideali per una stanza da letto. Funzionano bene anche le orchidee, che producono ossigeno di notte e aggiungono eleganza al tuo ambiente o le gerbere, fiori colorati che non solo decorano ma purificano l’aria. E ancora, il gelsomino che emana un profumo gradevolissimo.