CASA – Come arredare il terrazzo della casa al mare

A rredare la terrazza di una casa al mare ti permette di creare uno spazio all’aperto rilassante dove puoi goderti la brezza marina e prendere il sole. Ecco alcuni consigli per sfruttare al meglio questo ambiente.

Colori estivi

Inizia selezionando una combinazione di colori che rifletta l’atmosfera estiva. Il blu e il turchese evocano il cielo e il mare. Utilizzali per pareti, accessori ed elementi decorativi. Il bianco è il colore estivo per eccellenza, riflette la luce solare e illumina lo spazio. Puoi scegliere diverse sfumature di bianco, come il bianco cemento per un look moderno o il bianco cenere per un aspetto naturale. Aggiungi tonalità di sabbia o beige per tappeti, tende, cuscini e tovaglie. Questi colori si collegano all’ambiente marino.

Mobili salvaspazio

Indipendentemente dalle dimensioni della tua terrazza, privilegia il comfort e la funzionalità scegliendo mobili salvaspazio. Opta per sedie da esterno impilabili che puoi riporre facilmente quando non sono in uso e per un tavolo da pranzo allungabile per ospitare gli invitati. Ricordati di acquistare mobili realizzati con materiali adatti all’esterno come legno trattato, plastica o vimini.

Crea zone distinte

Suddividi la tua terrazza in zone funzionali: area pranzo (prepara un tavolo da pranzo e sedie per pasti all’aperto); area relax (organizza sedute comode come sdraio, divani o amache per il relax); area per Prendere il sole (posiziona lettini o sdraio dove puoi goderti il sole); area verde (aggiungi piante in vaso o cesti appesi per un tocco di natura).

Illuminazione e zone d’ombra

Non dimenticare di illuminare la terrazza per poterla sfruttare anche di sera. Appendi luci a catena o lucine per creare un’atmosfera accogliente. Opta per lanterne alimentate a energia solare per risparmiare energia. Posiziona candele in lanterne o barattoli di vetro per una luce calda.

Valuta schermi per la privacy, tralicci o tende da esterno per proteggere la tua terrazza dagli sguardi dei vicini o dai venti forti. Installa un tendone retrattile o un grande ombrellone da spiaggia per fornire ombra nelle ore calde.

Accessori

Manca ancora un ultimo passaggio, gli accessori. Utilizza decorazioni ispirate alla spiaggia. Appendi ghirlande di conchiglie, ruote di nave o opere d’arte a tema marino. Scegli cuscini, tovaglie e tende con motivi costieri. Includi pezzi di legno driftwood come accenti decorativi. Posiziona tappeti da esterno resistenti alle intemperie per aggiungere calore e stile.