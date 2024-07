Leggi anche Come conservare l’insalata

Mai insieme

Le cipolle producono gas etilene, un ormone vegetale che accelera il processo di maturazione. Quando le patate vengono esposte all’etilene, tendono a germogliare più rapidamente. Inoltre, l’umidità rilasciata dalle cipolle può anche contribuire alla decomposizione delle patate. Quindi, per mantenere sia le patate sia le cipolle fresche più a lungo, è meglio conservarle separatamente.

Conservazione delle patate

Conserva le patate in un luogo fresco, buio e asciutto come una dispensa o un armadio. Usa un contenitore ben ventilato come una cassetta o una scatola di cartone con dei fori. Tieni il contenitore coperto per bloccare la luce e prevenire la germinazione delle patate. Se le patate sono diventate verdi o hanno germogliato più di qualche centimetro, probabilmente sono andate male.

Conservazione delle cipolle

Le cipolle possono durare fino a tre mesi se conservate in uno spazio ventilato, come un bancone. Puoi tenerle in un sacchetto di carta o anche in un cestino di filo. Non è necessario conservare le cipolle in frigorifero, poiché la bassa temperatura ammorbidirà rapidamente la loro consistenza. Una consistenza ammorbidita e macchie di umidità sono segni che le cipolle si sono guastate.