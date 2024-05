Come creare una spiaggia in giardino

C reare un angolo rilassante con della sabbia nel tuo giardino è un’idea meravigliosa. Ecco alcuni suggerimenti per realizzare questa oasi di tranquillità.

Per prima cosa, definisci l’area. Scegli un angolo nel tuo giardino dove desideri creare il tuo rifugio. Potrebbe essere vicino al tuo decking, patio o in un qualsiasi punto appartato. Poi, ritaglia una forma circolare da un tessuto pesante in vinile per il paesaggio. Fissalo utilizzando clip a U per tessuto per evitare che le erbacce crescano attraverso. Riempi l’area circolare con della sabbia. Puoi utilizzare sabbia da spiaggia o sabbia da gioco per un effetto autentico. Usa rocce o tronchi in miniatura per creare un bordo intorno all’area di sabbia. Questo aggiunge un tocco naturale e definisce lo spazio. Porta fuori sedie a sdraio o una panca accogliente.

Piante

Arricchisci l’ambiente con delle piante che richiamino l’ambiente marino. Alcune opzioni includono il tamarisco (detto tamerice comune) che resiste al sale e alle intemperie, e il finocchio, che cresce abbondante sulle spiagge. Anche la crambe maritima (cavolo marino) è perfetta per un look da spiaggia. E ancora, acquista piante resistenti al vento e al sale, come le graminacee e le succulente.

Colori e oggetti

Scegli tonalità che richiamino la sabbia, il mare e il cielo. (blu, giallo, beige, grigio e verde). Puoi abbellire l’ambiente utilizzando oggetti trovati sulla spiaggia, come legni alla deriva e ferro arrugginito. Questi elementi creano un aspetto unico e naturale. Ricorda che anche piccoli dettagli, come conchiglie o pietre, possono contribuire a creare l’atmosfera desiderata.