H ai bisogno di ricavare un angolo lavanderia in casa ma non sai come realizzarlo? Ecco alcuni suggerimenti utili.

Mensole sospese e piano in blocco di legno

Se hai spazio limitato, considera una soluzione per la lavanderia a parete singola. Invece di cassetti profondi, sovrapponi mensole sospese sopra la lavatrice e l’asciugatrice. Queste mensole offrono spazio per contenere oggetti essenziali per la lavanderia e per organizzare al meglio lo spazio. Aggiungi un piano in blocco di legno sopra la lavatrice e l’asciugatrice. Questo piano può servire come stazione di piegatura e area di appoggio per i cesti della biancheria. È un’aggiunta pratica che massimizza la funzionalità in uno spazio ridotto.

Isola centrale o superficie di lavoro portatile

Se hai più spazio a disposizione, pensa di aggiungere un’isola centrale nella tua lavanderia. Un’isola portatile con una base funzionale in acciaio inossidabile può fornire spazio di lavoro extra. Utilizza l’isola per piegare i vestiti, ordinare e svolgere altre attività di lavanderia. Puoi anche aggiungere cesti o cassetti sotto per ulteriore spazio di archiviazione.

Mensole aperte e cesti

Installa mensole aperte lungo una parete per tenere a portata di mano gli articoli per la lavanderia. Usa cesti o contenitori per organizzare prodotti come detersivo, ammorbidente e detergenti. Considera di etichettare i cesti per una migliore organizzazione. In questo modo, tutto ha il suo posto designato, rendendo l’angolo lavanderia efficiente e ordinato.

Illuminazione, colori, pavimentazione e tappeto

Una buona illuminazione è essenziale in un’area lavanderia. Installa luci luminose a soffitto o luci di lavoro vicino alla lavatrice e all’asciugatrice. Scegli colori chiari per le pareti e i mobili: creano un’atmosfera ariosa e fresca, rendendo lo spazio più piacevole da utilizzare.

Opta per una pavimentazione durevole e facile da pulire, come piastrelle o vinile. Questi materiali resistono all’umidità e alle macchie. Aggiungi un tappeto per ammorbidire lo spazio e fornire comfort sotto i piedi. Scegli un tappeto che si abbini ai colori scelti e aggiunga un tocco di calore.