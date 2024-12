Creare zone di conversazione

Per favorire gli scambi tra i vostri ospiti, disponi i divani e le poltrone in cerchio o a semicerchio. Questo permette a tutti di vedersi e partecipare facilmente alle discussioni. Aggiungi cuscini e plaid per maggiore comfort. Se il salotto è grande, crea diverse piccole aree di conversazione utilizzando tappeti per delimitare le zone. Questo darà una sensazione di calore e intimità.

Mettere in risalto l’albero di Natale

L’albero di Natale è spesso il punto centrale della decorazione. Posizionalo in un angolo visibile appena si entra nel salotto, ma assicurati che non blocchi il passaggio. Decoralo con ghirlande luminose, palline e ornamenti per attirare l’attenzione. Puoi anche aggiungere regali ai piedi dell’albero per rafforzare lo spirito festivo. Pensa alla sicurezza evitando di posizionare candele vicino all’albero o a oggetti infiammabili.

Posti a sedere in più e un angolo per il cibo

Per offrire più posti a sedere senza ingombrare lo spazio, utilizza pouf, sedie pieghevoli o panche. Disponili in modo che gli ospiti possano muoversi facilmente. Se prevedi un buffet o degli stuzzichini, allestisci un tavolo o un buffet in un angolo del salotto. Disponi delle sedie intorno affinché gli ospiti possano sedersi e mangiare comodamente. Aggiungi elementi decorativi come ghirlande luminose e candele per creare un’atmosfera festosa.

