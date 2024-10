Scelta delle piastrelle

La selezione delle piastrelle adeguate è fondamentale per ottimizzare lo spazio in un bagno piccolo. Optare per colori chiari, come il bianco o tonalità pastello, può aiutare a riflettere la luce e far sembrare lo spazio più grande. Inoltre, le piastrelle di grande formato riducono la quantità di giunture visibili, creando un aspetto più uniforme e meno frammentato. D’altra parte, le piastrelle piccole con motivi interessanti possono aggiungere un tocco di stile senza sovraccaricare lo spazio.

Tecniche di installazione

La tecnica di installazione gioca un ruolo cruciale nel risultato finale. Inizia posizionando una riga orizzontale sulla parete per segnare l’altezza della prima fila di piastrelle. Applica l’adesivo con una spatola dentata e posiziona le piastrelle dal basso verso l’alto, utilizzando distanziatori per mantenere un allineamento uniforme. È importante tagliare le piastrelle con precisione per adattarle agli angoli e ai bordi, assicurando una finitura pulita e professionale.

Dettagli e finiture

I dettagli finali possono fare una grande differenza nell’aspetto del tuo bagno. Utilizza stucco di colore chiaro per mantenere la continuità visiva ed evitare che le giunture si evidenzino troppo. Inoltre, considera la possibilità di evidenziare una parete con un design o un colore diverso per aggiungere profondità e carattere allo spazio. Infine, assicurati di pulire qualsiasi eccesso di adesivo e stucco per una finitura impeccabile.

