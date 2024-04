Come eliminare le macchie gialle dal materasso

Le macchie gialle che si formano sul materasso sono fastidiose e brutte da vedere ma possono essere rimosse. Ecco alcune soluzioni per eliminarle.

Procedimento

Per prima cosa, passa l’aspirapolvere sulla superficie del materasso per rimuovere eventuali detriti, polvere o sporco. Per pulire le macchie puoi ricorrere a diverse soluzioni.

Detersivo: Mescola una piccola quantità di detersivo delicato con acqua. Tampona le macchie gialle con un panno pulito in questa soluzione.

Aceto bianco: Crea una miscela al 50% di aceto bianco e al 50% di acqua calda. Applicala con parsimonia sulla macchia, evitando di inzuppare il materasso. Tampona l’area fino a rimuovere la macchia.

Perossido di idrogeno: Se la macchia persiste, puoi utilizzare il perossido di idrogeno. Applicalo con attenzione sulla zona interessata e tampona con un panno pulito.

Bicarbonato di sodio: Cospargi bicarbonato di sodio sulla zona umida (dopo aver utilizzato una delle soluzioni sopra descritte). Lascialo agire per almeno otto ore per assorbire l’umidità e gli odori. Aspira il bicarbonato di sodio. Il tuo materasso sarà pulito e fresco.

Misure preventive

Il modo migliore per evitare le macchie gialle è utilizzare un buon coprimaterasso fin dall’inizio. Agisce come uno scudo contro il sudore e altre possibili macchie. Con il passare del tempo, il materasso subisce un naturale decadimento dovuto all’ossidazione, che viene accelerata dall’esposizione alla luce solare. Ma così rallenterai sicuramente questo processo.