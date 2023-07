Come togliere le macchie di sangue dal materasso

S e il vostro materasso si è sporcato di sangue e non sapete come fare per rimuovere le macchie, ecco per voi una breve guida utile per sapere come agire tempestivamente.

Per eliminare le macchie di sangue esistono diverse soluzioni. Vediamone alcune.

Acqua fredda

Utilizzate un panno in microfibra inumidito e tamponate la macchia fino a che non resterà più alcun segno sul materasso. Ricordate di risciacquare spesso la spugna.

Bicarbonato di sodio

Per pulire il materasso dal sangue con il bicarbonato create una soluzione con due parti di acqua per ogni parte di bicarbonato, distribuitela sulla macchia, lasciate agire per una decina di minuti e poi rimuovere senza strofinare troppo energicamente.

Amido di mais

Un altro rimedio naturale prevede di ricorrere all’amido di mais. Potete diluirlo con l’acqua e aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata. Dopo aver coperto la macchia con il composto e aver lasciato agire per qualche minuto, potete procedere alla pulizia con un panno umido.

Acqua ossigenata

Potete utilizzare l’acqua ossigenata, in piccole quantità, direttamente sulla macchia: imbevete un batuffolo di cotone e appoggiatelo sulla superficie interessata, poi rimuovete e tamponate con un panno umido.

Se la macchia è ancora fresca e si tratta di sangue mestruale, è particolarmente indicata una soluzione di acqua ossigenata e acqua. Rimuovete l’alone con un panno in microfibra.

Cosa non fare

Tra gli errori più comuni da evitare c’è l’uso di acqua calda. Invece di aiutarvi a rimuovere la macchia, infatti, non fa altro che fissarla ancora di più. Evitate anche di strofinare perché rischiate di far penetrare la macchia più a fondo. Non aspettare che la macchia si secchi: intervenire subito o sarà più difficile rimuoverla.