Se rientri tra i fortunati possessori di un giardino, sarai di certo consapevole che occorre prestargli tutte le attenzioni del caso, affinché la resa sia sempre di alto livello. Quest’angolo verde nel contesto domestico, in genere, è sempre la prima zona su cui si posano gli occhi degli ospiti quando mettono piede in casa. Sapere come illuminare in modo creativo il tuo giardino, può rivelarsi fondamentale per ottenere l’attenzione dei tuoi amici e dei tuoi cari, quando vengono a trovarti. Ecco alcune utili ispirazioni.

Illuminare il giardino

Beato chi se lo può permettere. Stiamo ovviamente parlando del giardino di casa, uno spazio che è sempre in grado di valorizzare in modo pieno ed esclusivo ogni tipologia di abitazione, sia essa di piccole o grandi dimensioni. Progettare correttamente l’illuminazione del giardino, poi, è indispensabile per renderne più accogliente l’aspetto e per arricchire i momenti di convivialità, attraverso la costruzione di eleganti e raffinati scenari. In questa guida vogliamo dunque illustrarti come illuminare il giardino di casa. Vediamo qualche interessante soluzione da poter adottare immediatamente.

Luce calda o fredda?

Tra le scelte fondamentali per l’illuminazione del giardino ci sono quelle riguardanti la tonalità e la gradazione della luce. In linea generale, a tal proposito si può affermare che per giardini caratterizzati da un design moderno, deve essere sempre preferita una illuminazione “fredda”, in grado di valorizzare così al massimo lo stile dello spazio. Viceversa, qualora la tua casa disponga di un giardino tradizionale, deve essere preferita una illuminazione calda, affinché venga accentuata in modo adeguato l’accoglienza e l’intimità di questo spazio all’aperto.

Illuminare il giardino: le tipologie di luce

Ci sono diversi modi per illuminare il giardino: vediamo quelli principali.

Luci a LED

La scelta più appropriata può ricadere sulla cosiddetta illuminazione funzionale. Di cosa si tratta, esattamente? Possiamo dire che l’illuminazione funzionale è quel tipo d’illuminazione necessaria per rendere sicuro, accogliente e vivibile uno spazio all’aperto, soprattutto durante le ore serali. L’indicazione in questo caso è quella di adottare una illuminazione nella quale vengano preferite le installazioni luminose in grado di sfruttare la tecnologia LED, offrendo, in questo modo, la soluzione più appropriata per valorizzare gli spazi esterni. Il tutto anche con consumi energetici piuttosto limitati. Fari, faretti, lampade a LED, saranno dunque gli elementi da dover utilizzare per questo efficace stile di illuminazione da giardino.

Lampade a luce soffusa

Nella scelta dei sistemi di illuminazione da giardino è sempre preferibile prediligere lampade a luce soffusa e diffusa, e comunque mai diretta, ossia troppo abbagliante. In questi casi, sono davvero diversi e svariati i supporti da scegliere per illuminare gli spazi esterni: si può andare dai faretti a picchetto ai lampioni, dai vasi luminosi ai dispositivi solari, fino ai segnapassi. Tutti estremamente efficaci per garantire al giardino un’illuminazione importante ma al tempo stesso discreta, in grado quindi di valorizzare appieno le bellezze e le particolarità del giardino, a cominciare dai suoi dettagli più belli, come gli accessori o i tavoli, le mensole, i vasi e l’area verde.

La domotica

Una delle ultime novità in fatto di illuminazione da giardini, è rappresentata dalla gestione dei sistemi d’illuminazione da parte della domotica. Una scienza legata all’illuminazione in grado di garantire soluzioni moderne e molto efficaci per ogni tipo di casa. Poter quindi controllare le luci comodamente seduti sul proprio divano, o anche da remoto, consente di poter realizzare scenari elegantissimi, con accensione/spegnimento delle luci automatico. Un’ottima modalità per illuminare il giardino è anche quella di utilizzare dei sistemi di illuminazione solare, che consentono al contempo anche un notevole risparmio di energia elettrica. A tutto vantaggio di una bolletta più leggera e meno salata.

Illuminare il giardino: atmosfera romantica

Se l’obiettivo è quello di creare un’atmosfera romantica in giardino, ecco altre soluzioni appositamente pensate a tale scopo.

Catene di luci a LED

Nonostante rimandino all’atmosfera natalizia, le catene di luci a LED rappresentano un’ottima soluzione per illuminare al meglio il tuo green corner se in casa, ad esempio, hai delle luci LED che non utilizzi più, servitene per decorare i rami di un albero che hai magari al centro del giardino. Lasciandole pendenti, l’impatto visivo garantito sarà incredibilmente unico. Se lo reputi opportuno, le catene di luci a LED possono consentirti di illuminare dettagli, come ad esempio poltrone, tavolini o il divano.

Se sei un’amante dei barbecue, delle serate all’aperto e del movimento, un gazebo può essere la cornice perfetta per vivere momenti unici in compagnia. Illuminalo, perciò, in modo creativo.

Se hai una certa dimestichezza con il bricolage, puoi creare delle lanterne fai da te riciclando dei barattoli in vetro. Inserisci al loro interno una candela profumata. Si tratta davvero di una soluzione all’insegna dell’originalità.

Aiuola decorata e scala in legno

Se sei una fucina di idee creative, un’aiuola decorata può rappresentare una valida opzione da considerare: delle pietre colorate e qualche fiore di lavanda ti regaleranno splendidi contrasti, a cui potrai dare risalto con delle luci a LED.

Sulla base di questa idea originale, puoi servirti di una scala in legno, su cui posizionerai con cura dei vasi. Illuminali poi con dei faretti. Con la loro accensione, a serata inoltrata, avrai l’opportunità di assistere a uno spettacolo mozzafiato.

Canne di bambù

Sulla stessa falsariga di quest’opzione, puoi illuminare in modo creativo il tuo giardino con delle canne di bambù, al cui interno posizionerai poi dei mini LED. Il top per colpo d’occhio davvero raffinato.

Se hai un innaffiatoio, fissalo a un paletto, a un bastone o al ramo di un albero in giardino. Poi decoralo con le luci a LED. La cascata di luce che si formerà, valorizzerà al meglio il prato verde del tuo giardino. Grazie a questi accorgimenti, sarai ora consapevole di poter illuminare in modo creativo il tuo giardino in maniera efficiente, lasciando a bocca aperta i tuoi invitati.

Luci a forma di globo

Le luci a forma di globo aggiungono un tocco fiabesco ed elegante al tuo giardino. Grazie alla loro forma rotonda, queste lampade si adattano perfettamente a qualsiasi spazio esterno. Posizionale tra le piante e i cespugli o appendile lungo le travi o le ringhiere.

A terra e tra gli alberi

Posiziona lanterne da giardino a forma di pali e paletti all’ingresso del giardino, lungo le siepi o dietro gli arbusti. Le lanterne forniscono una luce soffusa al tuo giardino, creando un’atmosfera accogliente e affascinante. Trasforma gli alberi in punti focali sorprendenti avvolgendo i loro tronchi e rami principali con le luci a catena. Le lampadine bianche morbide delineano la forma dell’albero e proiettano una luce delicata sul giardino sottostante. Le luci a energia solare sono una soluzione comoda.

Muri e vialetti

Illumina i muri di sostegno e le scale utilizzando le luci a disco. Luci uniformemente spaziate lungo un muro di sostegno guidano i visitatori in sicurezza attraverso il giardino mentre mettono in mostra le tue piante e creano un’atmosfera romantica. Opta per luci a LED resistenti all’acqua. Utilizza faretti spot con tecnologia LED lungo i vialetti. Posizionale strategicamente per focalizzare l’attenzione su alcuni elementi del giardino, come piante o statue.