D écolleté, stivali, stivaletti...nel guardaroba di ogni donna non mancano mai delle scarpe in pelle. Siete sempre state convinte che non potessero mai e poi mai essere lavate in lavatrice senza essere rovinate? Vi sbagliavate!

Certo, è bene limitare i lavaggi, ed evitare temperature alte e centrifuga ma un giro una tantum è possibile! Ecco come fare.

I gradi

Le scarpe in pelle possono essere lavate in lavatrice ad una temperatura fra i 40° e max 60° C.

Come lavarle

Posizionate le scarpe, prive degli eventuali lacci e nastri, in una federa, serrandola bene per evitare che possano sfregarsi durante il lavaggio. Versate poco detersivo e e avviate un ciclo veloce a mezzo carico, escludendo la centrifuga o tenendola al massimo a 400 giri.

Dopo il lavaggio

Dopo il lavaggio, controllate che non ci siano residui di sapone (deleteri!). Poi inserite degli asciugamani per eliminare l’umidità interna e tenete le scarpe all’aria e al sole (non diretto!) per farle asciugare. Gli asciugamani vanno tolti e cambiati dopo una decina di minuti. Dopo altri dieci, potete lasciare le scarpe ad arieggiare anche internamente. Se le calzature sono in pelle morbida, usate dei forma scarpe per evitare che si sformino. Se vi accorgete che nella zona della punta le scarpe sono ancora umide, mettete un sacchetto di riso per far assorbire prima ogni residuo di acqua.

Quando non lavare le scarpe in pelle in lavatrice

Se le vostre scarpe in pelle hanno decori di strass o applicazioni particolari, evitate sempre il lavaggio in lavatrice.