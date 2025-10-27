«Posso resistere a tutto, ma non a un buon libro»: se questo è anche il tuo motto, probabilmente sogni di trasformare la tua casa in una sorta di biblioteca privata… Certo ma, a meno che tu non viva in un castello, lo spazio a disposizione non è molto. E, anche se le moderne tecnologie da un lato ci possono venire incontro (permettendo di comprare, leggere e archiviare numerosi testi in un unico piccolo supporto), come resistere al richiamo della carta stampata? Prima o poi, però, bisogna fare i conti con i centimetri e con gli altri abitanti di casa. Per non dover cedere al ricatto “O noi o i tuoi libri”, ecco tutti i consigli per organizzare una libreria e averla sempre perfetta.

Organizzare la libreria

Prima di agire, pianifica: fai un giro di ricognizione della casa e osserva con occhio critico ogni potenziale superficie da utilizzare. Puoi ingrandire la libreria già esistente in soggiorno o nello studio, sfruttare gli spazi morti (lunghi corridoi, larghi ingressi, nicchie capienti, vani scala abbandonati, nudi tratti di parete sopra le porte e le finestre), arricchire le stanze dei bambini, la cucina, la camera da letto e -perché no?- pure il bagno! Fatto ciò, puoi passare alla vera e propria organizzazione. Ti sveliamo tutti i trucchi per organizzare la libreria.

Scegli come dividere i libri

Decidi quale strategia adottare: ci sono diversi modi per archiviare i libri e i più usati seguono l’autore, la casa editrice, il genere letterario (poesia, romanzi, fantasy, fantascienza, storici, viaggi, saggi, …), la dimensione, l’ordine alfabetico, cronologico oppure cromatico. Per ottenere il metodo più funzionale alle tue esigenze, puoi combinare più sistemi, ad esempio: genere e colore, dimensione e casa editrice, genere e ordine cronologico, autore e ordine alfabetico.

Se invece vuoi seguire l’organizzazione per tipologia, come prima cosa, dividi i libri raggruppandoli per terra in mucchietti, separando i romanzi dai cataloghi fotografici, le guide turistiche dai saggi. Puoi fare lo stesso con cd, dvd e documenti, con riviste, fotografie e altri oggetti che desideri posizionare sulla libreria: avrai un quadro chiaro del volume da ordinare. Prima di archiviare, armati di pazienza e di un piumino per la polvere: visto che hai sfilato tutti i libri dagli scaffali, posizionali su una superficie ampia e dai loro una spolverata vigorosa, dentro e fuori.

Ora puoi collocare i libri, riorganizzati secondo il tuo metodo personale divisi per categorie, sulle superfici a disposizione in ciascuna stanza. Ad esempio, i libri di cucina nello scaffale sotto la finestra, i libri d’arte sulle mensole a ponte sopra il divano e la porta del soggiorno, le poesie nella libreria accanto al letto in camera… Mentre li metti a posto, catalogali proprio come si fa nelle biblioteche e nelle librerie: scrivi su una rubrica girevole autore, titolo e collocazione: li potrai ritrovare senza difficoltà.

Crea uno spazio per ogni cosa

Ogni oggetto deve avere un suo spazio, senza fogli volanti o carte nascoste qua e là. Ritagliati un po’ di tempo per pinzare con calma i bigliettini di dedica nei libri regalati. Procurati raccoglitori per riviste. Usa le scatole, anche riciclandone di belle, per tenere unite piantine di città con mappe geografiche, fotografie e biglietti da visita. Per i documenti di casa (bollette, carte bancarie, garanzie, pagamenti, scontrini) bisogna ragionare come una piccola azienda dividendoli per tipologie in raccoglitori a buste. Procurati anche una scatola in cui svuotare il portafogli e riversare gli scontrini, i bigliettini e i numeri di telefono volanti, poi svuotatala e archivia il contenuto.

Organizzare la libreria: gioca con le forme

Il bello di una libreria è il gioco che si crea accostando oggetti diversi. Alterna quindi gruppi di romanzi e cataloghi a scatole, vasi, cornici, lampade e candele quasi a formare uno skyline. Naturalmente, il concetto di ordine è molto soggettivo e c’è chi potrebbe preferire fare ripiani omogenei, quindi una mensola solo di romanzi, una solo di cd, una di dvd, un’altra di fotografie e ricordi etc. L’importante è che tutto sia facilmente accessibile.

Organizzare la libreria: esponi i ricordi

Carica le fotografie delle vacanze sulle cornici digitali: occupano poco spazio e potrai sempre mostrarle agli ospiti, senza doverle stampare. Se ami i fiori, compra vasi di diverse altezze: danno un tocco “vivo” alla libreria. Per i cd e dvd, puoi riutilizzare gli imballi di legno delle bottiglie di vino: quelli delle bottiglie di champagne sembrano fatti apposta.

Organizzare la libreria: donare i libri

Hai trovato libri doppi o che non ti servono più? Raccoglili in scatoloni di cartone che porterai alla biblioteca locale, alle scuole, ad associazioni di volontariato o ai mercatini dell’usato. Su Facebook ci sono i gruppi ‘Te lo regalo se vieni a prenderlo’ (divisi per regione), grazie ai quali si possono passare i libri di scuola vecchi di un anno a scolari più giovani. Oppure puoi partecipare al bookcrossing (‘incrociare un libro’ in italiano), un’iniziativa volontaria, gratuita e presente a livello mondiale, e lasciare il tuo libro in un luogo a te caro (in città, in campagna, su una spiaggia, in un ristorante) in attesa che un’altra persona possa trovarlo e leggerlo. Un’alternativa è venderli sulle piattaforme dell’usato: qualche soldino in più non si butta mai via!

