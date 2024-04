Come pulire i libri ammuffiti

H ai una ricca collezione di libri posizionati sugli scaffali ma hai scoperto che alcuni sono stati invasi dalla muffa? Ecco come rimuoverla seguendo alcuni semplici passaggi.

Tutorial

Prima di iniziare la pulizia, separa il libro ammuffito dagli altri per evitare che la muffa si diffonda su altri volumi. Utilizza una spazzola a setole morbide per rimuovere la muffa visibile. Se il libro è asciutto, puoi anche posizionare un foglio di carta oleata tra le pagine interessate per evitare che la muffa si diffonda. Se il libro è bagnato, agisci rapidamente! Portalo all’aperto sotto il sole ,poi posiziona un foglio di carta oleata sotto la pagina con la muffa.

Prepara la Soluzione di Pulizia per pulire la muffa dai libri. Ecco tre esempi: mescola parti uguali di aceto bianco e acqua in uno spruzzatore. Spruzza la soluzione sulle aree interessate del libro e lasciala agire per 15-20 minuti; bagna un panno con perossido di idrogeno e tampona delicatamente la muffa; per i libri con copertine in carta o pelle, puoi pulire la muffa con un panno imbevuto di alcool denaturato. Utilizza la soluzione scelta per pulire delicatamente le pagine infestate di muffa. Dopo la pulizia, asciuga le pagine con un panno in microfibra pulito.

Ricorda di indossare una maschera e guanti per proteggerti dalle spore di muffa.