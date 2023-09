Come pulire il computer?

S iamo abituati a usarlo quotidianamente ma, troppo spesso, ci dimentichiamo che il computer va periodicamente pulito per evitare che polvere e sporcizia proliferino.

Il pc è un oggetto delicato e, quindi, bisogna sapere cosa utilizzare per igienizzarlo a dovere senza rovinarlo. Ecco una breve guida.

Cosa serve

Per pulire il pc, come prima cosa è necessario procurarsi un panno in microfibra, delicato e morbido. Attrae la polvere senza graffiare lo schermo del pc. Sono utili anche uno spray ad aria compressa, un cotton fioc e dell’alcol isopropilico.

Fessure e parti interne

Prima di iniziare a pulirlo, spegnete il computer e staccatelo dall’alimentatore o da altri casi. Se vedete briciole, sporcizia, capelli o quant’altro accumulati nelle fessure, tra i tasti, nelle porte di ingresso dei cavi o sulle ventole, usate lo spray ad aria compressa. Eseguite piccoli getti e non troppo vicini al computer.

Schermo, tastiera e superficie esterna

Occupatevi poi della superficie esterna del computer, dello schermo e della tastiera passando un panno in microfibra asciutto e senza pelucchi. Se ci sono macchie o impronte di dita, potete inumidire leggermente il panno con l’acqua. Se ci sono incrostazioni ostinate, strofinate un cotton fioc o un panno in microfibra inumidito con dell‘alcol isopropilico. Prima di farlo, consultate il sito del produttore del vostro computer per accertarvi che l’alcol non rovini il pc.