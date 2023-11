Come pulire il pavimento in cotto da esterno

I pavimenti in cotto da esterno rappresentano una scelta elegante per qualsiasi terrazzo, garantendo anche resistenza a qualsiasi tipo di clima. Se non sapete come pulirlo in modo corretto, ecco una breve guida che può aiutarvi.

Occorrente

aspirapolvere

2 panni in microfibra

acqua tiepida

aceto bianco o detergente neutro

Procedimento

Il cotto è un materiale estremamente facile da pulire. Passate l’aspirapolvere in modo da eliminare polvere e sporco. Pulite il pavimento servendovi di un panno inumidito con acqua tiepida unita a due bicchieri di aceto bianco oppure a un detergente neutro tipo sapone di Marsiglia. Evitate l’uso di detergente abrasivi o acidi che possono danneggiare la superficie. Asciugare immediatamente con un panno in microfibra

Occorrente

spugetta non abrasiva

acqua tiepida

bicarbonato

olio d’oliva

Come eliminare le macchie

Per eliminare velocemente le macchie a natura acida passate una spugnetta non abrasiva inumidita con acqua tiepida su cui avrete versato anche del bicarbonato. Dopo aver rimosso la macchia, stendete un velo di olio di oliva per riequilibrare il cotto e proteggerlo da macchie future.