Come pulire il piatto doccia in ceramica con ingredienti naturali

I l piatto doccia in ceramica è uno tra i più diffusi. La ceramica è un materiale estremamente resistente. Ma come pulirlo correttamente?

È possibile impiegare prodotti un po’ più aggressivi rispetto alla resina, come solventi e disinfettanti da banco. Oppure, potete optare per l’uso di ingredienti naturali. Ecco quali.

Aceto e bicarbonato

Per pulire il piatto doccia in ceramica con ingredienti naturali, utilizzate una soluzione di acqua, aceto e bicarbonato: versatene un po’ sulla macchia di calcare, fate agire per una decina di minuti, poi spazzolate con delicatezza servendovi di una spazzola dalle setole morbide. Dopo risciacquate con abbondante acqua corrente. Il risultato sarà splendente!