Come pulire il piatto doccia in resina

P er l'arredo del bagno di questi tempi si predilige spesso il piatto doccia in resina sia perché ha uno spessore inferiore rispetto ad altri materiali sia perché in commercio esistono diversi modelli sia per la facilità nel personalizzare le misure. Ecco come pulirlo nel modo migliore.

Trattamento

Per la pulizia giornaliera del piatto doccia in resina è consigliabile utilizzare acqua e sapone neutro, spugna o panno morbido. Evitate l’uso di spugne abrasive potrebbe danneggiare la superficie del piatto doccia. Ricordate di risciacquare il piatto doccia in resina dopo ogni utilizzo e di farlo asciugare bene garantendo una buona ventilazione del bagno.

In caso di presenza di calcare, utilizzate prodotti naturali come l’aceto o il bicarbonato di sodio diluiti nell’acqua. Lasciate agire la soluzione un paio d’ore e poi risciacquate con abbondante acqua tiepida e asciugate il piatto doccia con un panno morbido asciutto.