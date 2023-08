Come pulire il box doccia in vetro con ingredienti naturali

I l box doccia in vetro è una scelta di design sempre più frequente per la sua estetica. Per mantenere il suo stato è bene però prestare attenzione alla cura del box stesso. Ecco cosa fare.



Procedimento

Le gocce d’acqua lasciano residui che rendono il vetro opaco e se, trascurate, rendono sempre più difficile lucidarlo. È necessario, dunque, asciugare il box sempre dopo ogni utilizzo. Usate un panno in microfibra ben asciutto da passare sulla superficie o di una spazzola tergivetro che eviterà la formazione di goccioline.

Per pulire e igienizzare il box doccia con ingredienti naturali, il procedimento è molto semplice. Prendete uno spruzzino e versate al suo interno aceto di vino bianco (in misura maggiore) e acqua tiepida (in misura minore). Spruzzate sulle pareti del box doccia questa miscela e strofinate con una spugna delicata. Risciacquate con acqua tiepida e passate il tergivetro per togliere le goccioline d’acqua rimanenti.

In presenza di macchie di calcare ostinate, create una pasta formata da qualche cucchiaio di bicarbonato con l’aceto, imbevete un panno morbido antigraffio in questo composto e strofinatelo sulla superficie da pulire. Non mettete troppa energia nello sfregamento perché il bicarbonato potrebbe risultare leggermente abrasivo. Lasciate agire il composto per qualche minuto e risciacquate con acqua tiepida. Per asciugare utilizzare un panno in microfibra.