Il corridoio è una stanza che in genere si presenta lunga e stretta, proprio per questo è importante conoscere le modalità migliori per illuminarlo tramite soluzioni presenti in commercio; così si valorizzerà al meglio questa parte della casa per renderla accogliente e finalmente non avrai più un corridoio buio.

Corridoio buio

L’ingresso ed il corridoio di una casa sono certamente gli ambienti domestici entro i quali si avverte in modo più evidente l’assenza di luminosità. Ma questi ambienti, essendo anche i primi che si incontrano quando si entra in una casa, devono essere organizzati in modo da sopperire a questa carenza. Ecco perché occorre porre in essere una serie di accorgimenti che possano renderli più accoglienti e luminosi. In questa guida vogliamo illustrarti come rendere luminosi ingresso e corridoio. Vediamo come occorre procedere per effettuare un intervento degno del miglior architetto.

Usa tinte chiare

I corridoi e gli ingressi, assai di sovente, non dispongono di finestre e non ricevono la luce diretta del sole. Dunque, una soluzione per illuminarli nel modo migliore, è quella di farlo in modo artificiale. La luce, non a caso, ha anche importanza estetica oltre che funzionale e, in abbinamento al colore che si sceglie per le pareti, il pavimento e gli arredi, contribuisce in modo fattivo a trasformare uno spazio stretto e poco illuminato in uno che sembra più spazioso.

Anche i colori possono determinare un ottimo effetto allargante. L’ideale è dunque quello di sceglierli in modo appropriato per colorare la parete dell’ingresso o del corridoio. Le tinte chiare e, in particolare, il bianco, contribuiscono nel conferire più luce e a fornire un senso di spazio soft ad un corridoio stretto e lungo. Ma non tutti i colori chiari possono andar bene per illuminare un corridoio o un ingresso: meglio scegliere il beige, il grigio chiaro e le diverse tinte di marrone chiaro. Sono decisamente quelle che producono una riuscita migliore.

Corridoio buio: il parquet

Da non dimenticare anche il pavimento: se hai la possibilità di cambiarlo, il consiglio è quello di trasformarlo in un parquet, oppure puoi scegliere delle mattonelle che siano in abbinamento con i colori delle porte o dei mobili dell’ingresso e del corridoio. La lucentezza del pavimento sarà determinante per conferire valore al corridoio, ma anche per determinare un senso di spazio decisamente maggiore.

Istalla i faretti ad incasso

I faretti ad incasso rappresentano la classica soluzione per illuminare corridoi ed altre stanze buie. Si tratta di una soluzione capace di adattarsi ad ogni stile di arredamento della casa e capace di assicurare una buona illuminazione, i faretti infatti devono essere disposti lungo tutto il corridoio, evitando di lasciare zone d’ombra lungo lo stesso. Se sei un amante dello stile industriale puoi usare dei faretti a bracci metallici, da applicare sul soffitto (si tratta di faretti direzionabili in base alle esigenze, piuttosto pratici ed economici).

Corridoio buio: luci LED

Una delle soluzioni più convenienti per illuminare un corridoio buio è sicuramente rappresentata dalle luci a LED, importanti per spazi che hanno bisogno, anche di giorno, di luce artificiale. I LED possono essere posizionati esclusivamente sul soffitto, in modo da riprodurre un particolare effetto stellato sul tetto del corridoio. Con i LED è possibile creare dei giochi di luce di grande effetto, per riprodurre suggestivi effetti di luce verticali e orizzontali sul pavimento. Questi elementi ad alta emissione luminosa, sono a forte risparmio energetico, dunque davvero la soluzione ideale per chi desidera risparmiare, senza mai rinunciare anche alla luminosità.

Corridoio buio: gli specchi

Nonostante possa sembrare banale, per aumentare la luminosità di un corridoio buio puoi puntare anche sugli specchi. Si tratta di un trucco di arredamento capace di dare luminosità e profondità a qualsiasi ambiente, creando al contempo un elegante gioco di luci naturale. Puoi posizionare gli specchi lungo le pareti del corridoio, preferibilmente l’uno di fronte all’altro. Prediligi specchi grandi e vistosi.

Corridoio buio: le applique

Un’altra soluzione originale consiste nell’usare le applique anche per il corridoio. In commercio è possibile trovare una grande moltitudine di modelli, facilmente abbinali con il resto dell’arredamento del corridoio. Si tratta di una soluzione alla moda, capace di diffondere nell’ambiente una luce calda e soffusa, molto elegante e suggestiva. Se ti piace l’idea puoi integrare le applique con qualche faretto sul soffitto.

