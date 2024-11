In inverno avere un camino in casa può essere molto piacevole, ma spesso, quando lo si pulisce, si deve fare i conti con un bel mucchio di cenere da smaltire. In questo articolo vi daremo alcuni consigli su come riciclare in modo alternativo la cenere del camino.

Riciclare la cenere del camino

Coloro che hanno un camino in casa forse non sanno di avere a disposizione un prezioso elemento che non va buttato via: la cenere di legna. Ebbene sì, è un alleato che può essere utilizzato in moltissimi modi sia in casa che nel giardino oltre ad essere a costo zero e ideale per pulire.

Vediamo i principali usi della cenere del caminetto.

Riciclare la cenere del camino: pulizie domestiche

La cenere è stata per molti anni uno dei metodi più economici e biologici per pulire la propria casa. Con l’avvento di vari detersivi se ne è dimenticato il potenziale, ma probabilmente tutte le nostre nonne e bisnonne la utilizzavano quotidianamente nelle loro pulizie domestiche.

Pulizia delle stoviglie

La cenere, unita a della semplice acqua di rubinetto, può dare origine ad un’utile preparazione chiamata “lisciva” dalla quale otterrete un liquido perfetto per le vostre pulizie domestiche, ma anche una crema a base di cenere ideale per rimuovere lo sporco più ostinato dalle vostre stoviglie. È un ottimo metodo per pulire le pentole che risultano particolarmente sporche. Allo stesso modo, setacciando la cenere con un colino e aggiungendo 3 cucchiai e mezzo bicchiere d’acqua, si avrà una crema perfetta per lucidare l’acciaio inox. In questo modo potrete evitare l’utilizzo di detersivi, spesso dannosi per l’ambiente, nella vostra lavastoviglie.

Saponetta

La cenere vi permetterà anche di creare una vera e propria saponetta in modo facile e veloce. Per farlo basta infatti unire la cenere con un po’ d’acqua e di olio extravergine di oliva, per poi mischiare il tutto. In questo caso è proprio l’aggiunta dell’olio che permette la saponificazione del composto.

Lucidare l’argenteria

Se avete degli oggetti di argenteria in casa, o realizzati in acciaio inox, potete utilizzare la cenere per dar loro una pulita ed una lucidata. Per l’argento vi basterà unire alla polvere ad un po’ d’acqua e succo di limone. Strofinate il composto sull’oggetto di argenteria e vedrete subito come tornerà a risplendere.

Riciclare la cenere del camino: giardino

Potete conservare la cenere che raccogliete d’inverno per utilizzarla come ottimo fertilizzante naturale da usare nel vostro orto. La cenere permette infatti di bilanciare il pH del terreno per renderlo più adatto alla coltivazione di alcune specie di piante, in particolare se la terra di partenza è eccessivamente acida. Non applicate la cenere se invece volete coltivare piante quali: rose, azalee, rododendro e patate dolci.

La cenere è perfetta anche per allontanare le lumache dalle vostre piante, evitando che ne rovinino le foglie, e, a differenza di molti anti-lumache presenti in commercio, non è velenosa per gli animali domestici. Infine potete utilizzarla anche all’interno del vostro compost, ma aggiungendone solo piccole quantità, inoltre favorisce il compostaggio delle bucce degli agrumi.

Riciclare la cenere del camino: usi in cucina

Anche se molti ne saranno sorpresi, la cenere può essere utilizzata in ambito culinario per la preparazione della melassa d’uva. Per circa 10 chilogrammi d’uva saranno necessari 2 cucchiai di cenere che verrà filtrata successivamente, impedendo che rimanga nel composto. Potete preparare la melassa d’uva nel periodo della vendemmia, inoltre è perfetta per chi soffre di anemia.

Riciclare la cenere del camino: altri usiLa cenere del camino è utile anche per preparare dei saponi casalinghi in maniera semplice e veloce, aggiungendo soltanto dell’olio di oliva e dell’acqua. Sarà proprio l’olio a far reagire la cenere per il processo di saponificazione.

La cenere è preziosa anche per sbiancare capi che col tempo si sono ingialliti o per igienizzare gli indumenti in maniera naturale usandolo come lisciva. Infine, quando le strade sono ghiacciate in inverno, la cenere di legna risulta ideale proprio come il sale. Infatti basterà cospargere di cenere tutta la zona interessata per non far più scivolare le ruote della macchina sulla neve o sul ghiaccio.

