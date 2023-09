Come scegliere la friggitrice ad aria

L a friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici che più si sta diffondendo nelle nostre case negli ultimi anni. Cuoce in maniera rapida e salutare ed emana pochi odori. Se vi state chiedendo quale scegliere tra i tanti modelli esistenti sul mercato, ecco quali parametri considerare.

Budget

Sarà banale ma come primo aspetto da considerare nella scelta della friggitrice ad aria c’è il budget di spesa a disposizione. Le marche più note, infatti, mettono a disposizione prodotti a prezzi più alti che non sempre però sono migliori. Esistono in commercio tante friggitrici più economiche ma validissime.

Capienza

A seconda di quante persone compongono la famiglia cambieranno le esigenze. Le airfryer, le friggitrici ad aria più piccole, da poco più di due litri, sono adatte per una-due persone. Per una famiglia di quattro persone è necessario invece optare per un modello più grande, da almeno 4-5 litri.

Potenza

Un altro fattore da considerare è la potenza e, di conseguenza, il consumo energetico. Le friggitrici ad aria in media consumano tra i 1500 e i 200 watt. Fate attenzione: se la friggitrice è potente, impiegherà meno tempo per cuocere.

Materiali

Altro aspetto da non trascurare sono i materiali. Spesso, infatti, le friggitrici sono costruite quasi del tutto in plastica. Se da un lato l’elettrodomestico risulta più leggero, dall’altro è più soggetto a rompersi rispetto ad altri materiali, come l’acciaio inossidabile. Altra cosa da guardare è la robustezza della maniglia del cestello, che viene inserita e tolta spesso e quindi potrebbe facilmente danneggiarsi se troppo fragile.