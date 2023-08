Come scegliere la lavatrice

L a vostra lavatrice si è rotta e occorre sostituirla o dovete acquistarne una per la nuova casa? Ecco una breve guida per orientarvi nella scelta tra i vari modelli a disposizione.

Carica frontale o carica dall’alto

Per prima cosa dovete stabilire se preferite una lavatrice a carica frontale (il modello più diffuso), che è caratterizzata dalla presenza di un oblò frontale da cui caricare i vestiti che permette di vedere il bucato durante il lavaggio. Nella lavatrice a carica dall’alto, invece, l’apertura è nella parte superiore dell’elettrodomestico. Non c’è l’oblò, ma si risparmia spazio perché è un modello che sfrutta l’altezza.

Lavatrice piccola o grande

Una volta fatta questa scelta, valutando le vostre esigenze, è il momento di stabilire se optare per una lavatrice grande o piccola. La lavatrice grande chiaramente ha una capacità maggiore rispetto a quella piccola. Può arrivare fino a 12 kg per alcuni modelli. Una famiglia numerosa, per esempio, potrebbe preferire un modello simile dovendo lavare parecchi capi. Di contro, la lavatrice grande è più costosa e occupa molto più spazio, quindi se non volete spendere molto o le dimensioni della vostra casa sono ridotte sarebbe meglio scegliere una lavatrice piccola.

Il consumo di energia

Un altro aspetto da considerare quando si acquista una lavatrice è quanto consuma. In genere, le lavatrici con una classe energetica A sono quelle che lavorano con un basso consumo di energia elettrica e acqua e permettono di risparmiare rispetto ai modelli che presentano una classe inferiore. I modelli A se non usate la lavatrice quotidianamente, però, possono risultare troppo costose inizialmente. Una classe B potrebbe essere una scelta vantaggiosa e il giusto compromesso.