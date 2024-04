Come scegliere l’antifurto per la casa

P rima di installare un allarme antifurto per la tua casa, devi considerare diversi fattori. Esploriamo i più importanti per aiutarti a fare una scelta consapevole.

Permessi

Puoi installare un sistema di allarme interno alla tua abitazione senza bisogno di chiedere permessi né all’amministratore, nel caso tu viva in un condominio, né al Comune. Lo stesso dicasi per la sirena esterna alla casa. È comunque consigliabile informare sia l’amministratore sia i vicini dell’intenzione di installare un impianto antifurto. Per quanto riguarda il parcheggio del condominio, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in cadi urgenza, è consentito a un singolo condomino di installare un sistema di videosorveglianza.

Sistemi cablati

Decidi se optare per un sistema di sicurezza cablato o wireless. Il primo, ideale per le case grandi, deve essere installato da un professionista e, se non c’è predisposizione, può prevedere lavori di traccia e muratura. Una volta installato, però, richiede meno manutenzione perché la trasmissione via cavo è stabile. Solitamente è un’opzione più economica rispetto ai sistemi wireless.

Sistemi Wireless

Il sistema wireless, dunque senza fili, si installa con più facilità e può essere controllato anche tramite smartphone o tablet. Il segnale viene trasmesso anche a distanza grazie ai ripetitori. Di contro è possibile che si verifichino delle interferenze e perdite di segnale, sono più vulnerabili agli attacchi esterni e il costo di base solitamente è più elevato rispetto a un sistema cablato.

Componenti

Andiamo a vedere nel dettaglio i componenti che un valido sistema di allarme antifurto dovrebbe possedere. Gli allarmi di base emettono un forte rumore quando vengono attivati dai sensori di movimento. Questo avvisa chiunque nelle vicinanze e scoraggia i ladri. I sensori intelligenti di rilevamento del movimento monitorano attività sospette intorno a punti vulnerabili come finestre al piano terra o porte del giardino. I sensori di apertura di porte e finestre rilevano l’ingresso non autorizzato. I videocitofoni intelligenti ti consentono di vedere e comunicare con i visitatori a distanza. La tecnologia di riconoscimento facciale migliora la sicurezza identificando volti familiari.